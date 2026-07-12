Окупанти вдарили безпілотником по маршрутці в Херсоні: попередньо, двоє постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують тероризувати мирних херсонців, атакуючи, зокрема, громадський транспорт.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, вчергове під ударом ворога опинилось маршрутне таксі. Близько 8.00 росіяни з безпілотника вдарили по автобусу в середмісті Херсону.

За попередніми даними, водій міг отримати контузію. Постраждав чоловік, який був поруч з маршруткою. Наразі він ушпиталений.

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Наслідки атаки





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