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Окупанти вдарили безпілотником по маршрутці в Херсоні: попередньо, двоє постраждалих. ФОТОрепортаж
Російські окупанти продовжують тероризувати мирних херсонців, атакуючи, зокрема, громадський транспорт.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, вчергове під ударом ворога опинилось маршрутне таксі. Близько 8.00 росіяни з безпілотника вдарили по автобусу в середмісті Херсону.
За попередніми даними, водій міг отримати контузію. Постраждав чоловік, який був поруч з маршруткою. Наразі він ушпиталений.
Наслідки атаки
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