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Оккупанты нанесли удар беспилотником по маршрутке в Херсоне: по предварительным данным, двое пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей Херсона, нападая, в частности, на общественный транспорт.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в очередной раз под ударом врага оказалось маршрутное такси. Около 8.00 россияне с помощью беспилотника нанесли удар по автобусу в центре Херсона.
По предварительным данным, водитель мог получить контузию. Пострадал мужчина, который находился рядом с маршруткой. Сейчас он госпитализирован.
Последствия атаки
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