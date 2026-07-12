Оккупанты нанесли удар беспилотником по маршрутке в Херсоне: по предварительным данным, двое пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей Херсона, нападая, в частности, на общественный транспорт.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в очередной раз под ударом врага оказалось маршрутное такси. Около 8.00 россияне с помощью беспилотника нанесли удар по автобусу в центре Херсона.

По предварительным данным, водитель мог получить контузию. Пострадал мужчина, который находился рядом с маршруткой. Сейчас он госпитализирован.

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Последствия атаки





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