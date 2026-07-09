На Херсонщине россияне разбрасывают взрывчатку в пачках с салфетками и других бытовых предметах, — ОВА
Российские войска начали применять новый способ минирования в Херсонской области, маскируя взрывные устройства под обычные бытовые предметы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
Взрывчатка под видом обычных предметов
По словам Прокудина, оккупанты прячут самодельные взрывные устройства в упаковках влажных салфеток и разбрасывают их дистанционно.
"Не исключено, что для этого могут использовать и другие бытовые предметы", — сообщил он.
Жителей Херсонской области призывают быть внимательными и соблюдать правила минной безопасности. Людей просят не прикасаться к подозрительным предметам и не переносить их.
Что делать в случае опасности
В случае обнаружения подозрительного предмета нужно отойти на безопасное расстояние. Также следует предупредить людей, находящихся рядом, и немедленно сообщить об опасной находке по телефонам 101 или 102.
Ранее жителей предупреждали о взрывоопасных предметах на Бериславском шоссе. В центре Херсона во время уборки взорвался неизвестный предмет, вследствие чего пострадали семеро коммунальщиков.
- Напомним, в течение дня 9 июля 2026 года российская армия нанесла авиаудары, а также атаковала населенные пункты Херсонской области ствольной и реактивной артиллерией, дронами различного типа, вследствие чего два человека погибли и 32 получили ранения.
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