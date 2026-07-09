Два человека погибли и 32 получили ранения вследствие российских ударов по Херсонщине

В течение дня 9 июля 2026 года российская армия нанесла авиаудары, а также обстреляла населенные пункты Херсонской области из ствольной и реактивной артиллерии, а также с помощью дронов различных типов, вследствие чего есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы вражеских ударов

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что в результате российской агрессии два человека погибли, 32 получили травмы.

В частности, утром в Херсоне оккупанты с помощью дрона атаковали автомобиль – погибли двое сотрудников Пенсионного фонда, это 58-летний мужчина и 57-летняя женщина.

В течение дня в областном центре вследствие вражеских атак с использованием БПЛА ранения различной степени тяжести получили еще 28 человек. Среди пострадавших — 16-летний парень, медицинские работники, сотрудник полиции.

Еще четыре человека получили травмы в селе Высунцы вследствие взрыва авиаснарядов, выпущенных по населенному пункту российской авиацией.

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Повреждения

Кроме того, повреждения получили частные дома, автомобиль скорой помощи, маршрутный и легковой автотранспорт.

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