Два человека погибли и 32 получили ранения вследствие российских ударов по Херсонщине
В течение дня 9 июля 2026 года российская армия нанесла авиаудары, а также обстреляла населенные пункты Херсонской области из ствольной и реактивной артиллерии, а также с помощью дронов различных типов, вследствие чего есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы вражеских ударов
По состоянию на 17:30 зафиксировано, что в результате российской агрессии два человека погибли, 32 получили травмы.
- В частности, утром в Херсоне оккупанты с помощью дрона атаковали автомобиль – погибли двое сотрудников Пенсионного фонда, это 58-летний мужчина и 57-летняя женщина.
В течение дня в областном центре вследствие вражеских атак с использованием БПЛА ранения различной степени тяжести получили еще 28 человек. Среди пострадавших — 16-летний парень, медицинские работники, сотрудник полиции.
- Еще четыре человека получили травмы в селе Высунцы вследствие взрыва авиаснарядов, выпущенных по населенному пункту российской авиацией.
Повреждения
Кроме того, повреждения получили частные дома, автомобиль скорой помощи, маршрутный и легковой автотранспорт.
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