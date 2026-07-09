Дві людини загинули і 32 поранені через російські удари по Херсонщині

Упродовж дня 9 липня 2026 року російська армія здійснила авіаудари, також атакувала населені пункти Херсонської області ствольною та реактивною артилерією, дронами різного типу, унаслідок чого є загиблі та постраждалі цивільні.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви ворожих ударів

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дві людини загинули, 32 - дістали травм.

Так, вранці у Херсоні окупанти дроном атакували автомобіль – загинули двоє співробітників Пенсійного фонду, це 58-річний чоловік і жінка 57-ми років.

Упродовж дня в обласному центрі через ворожі атаки за допомогою БпЛА поранення різного ступеню важкості дістали ще 28 людей. Серед постраждалих – 16-річний хлопець, медичні працівники, співробітник поліції.

Ще чотири людини зазнали травм у селі Висунці внаслідок вибуху авіаснарядів, випущених по населеному пункту російською авіацією.

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Пошкодження

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, автомобіль ЕМД, маршрутний та легковий автотранспорт.

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