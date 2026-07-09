На Херсонщині росіяни розкидають вибухівку у пачках з серветками та інших побутових речах, - ОВА

Російські війська почали використовувати новий спосіб мінування на Херсонщині, маскуючи вибухові пристрої під звичайні побутові речі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Teлеграмі.

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Вибухівка під виглядом звичайних речей

За словами Прокудіна, окупанти ховають саморобні вибухові пристрої в упаковках вологих серветок і розкидають їх дистанційно.

"Не виключено, що для цього можуть використовувати й інші побутові речі", - повідомив він.

Жителів Херсонщини закликають бути уважними та дотримуватися правил мінної безпеки. Людей просять не торкатися підозрілих предметів і не переносити їх.

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Що робити у разі небезпеки

У разі виявлення підозрілого предмета потрібно відійти на безпечну відстань. Також слід попередити людей поруч і одразу повідомити про небезпечну знахідку за телефонами 101 або 102.

Раніше жителів попереджали про вибухонебезпечні предмети на Бериславському шосе. У центрі Херсона під час прибирання здетонував невідомий предмет, унаслідок чого постраждали семеро комунальників.

Нагадаємо, упродовж дня 9 липня 2026 року російська армія здійснила авіаудари, також атакувала населені пункти Херсонської області ствольною та реактивною артилерією, дронами різного типу, унаслідок чого дві людини загинули і 32 поранені.

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