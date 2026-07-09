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Новини Замінування Херсона
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На Херсонщині росіяни розкидають вибухівку у пачках з серветками та інших побутових речах, - ОВА

Армія РФ мінує вологі серветки на Херсонщині

Російські війська почали використовувати новий спосіб мінування на Херсонщині, маскуючи вибухові пристрої під звичайні побутові речі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Teлеграмі.

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Вибухівка під виглядом звичайних речей

За словами Прокудіна, окупанти ховають саморобні вибухові пристрої в упаковках вологих серветок і розкидають їх дистанційно.

"Не виключено, що для цього можуть використовувати й інші побутові речі", - повідомив він.

Жителів Херсонщини закликають бути уважними та дотримуватися правил мінної безпеки. Людей просять не торкатися підозрілих предметів і не переносити їх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували безпілотником маршрутку в Херсоні: відомо про вісьмох постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Що робити у разі небезпеки

У разі виявлення підозрілого предмета потрібно відійти на безпечну відстань. Також слід попередити людей поруч і одразу повідомити про небезпечну знахідку за телефонами 101 або 102.

Раніше жителів попереджали про вибухонебезпечні предмети на Бериславському шосе. У центрі Херсона під час прибирання здетонував невідомий предмет, унаслідок чого постраждали семеро комунальників.

  • Нагадаємо, упродовж дня 9 липня 2026 року російська армія здійснила авіаудари, також атакувала населені пункти Херсонської області ствольною та реактивною артилерією, дронами різного типу, унаслідок чого дві людини загинули і 32 поранені.

Також читайте: Окупанти зранку обстріляли Дніпровський район Херсону: загинули чоловік і жінка

Автор: 

мінування (1224) Прокудін Олександр (190) Херсонська область (6811)
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Топ коментарі
+10
кацапи завжди так робили
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09.07.2026 20:30 Відповісти
+8
кацапо-фашистське звірйо не має моралі.
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09.07.2026 20:30 Відповісти
+7
... в Сирії, на Кавказі. Всюди. На методи "тотальної війни" треба відповідати дзеркально, а не гратися в "білих та пухнастих" лузерів. Кацапів потрібно калічити і винищувати всюди і всіх підряд. Якщо дзеркальної відповіді нема то кацапи кажут" а **** ви нам сдєлаєтє?", а коли отримують теж саме взад то чешуть "рєпу" і тікають. Так було завжди. Їх століттями виховували виключно стусанами тому на слова тварини не реагують.
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09.07.2026 20:53 Відповісти

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