На Херсонщині росіяни розкидають вибухівку у пачках з серветками та інших побутових речах, - ОВА
Російські війська почали використовувати новий спосіб мінування на Херсонщині, маскуючи вибухові пристрої під звичайні побутові речі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Teлеграмі.
Вибухівка під виглядом звичайних речей
За словами Прокудіна, окупанти ховають саморобні вибухові пристрої в упаковках вологих серветок і розкидають їх дистанційно.
"Не виключено, що для цього можуть використовувати й інші побутові речі", - повідомив він.
Жителів Херсонщини закликають бути уважними та дотримуватися правил мінної безпеки. Людей просять не торкатися підозрілих предметів і не переносити їх.
Що робити у разі небезпеки
У разі виявлення підозрілого предмета потрібно відійти на безпечну відстань. Також слід попередити людей поруч і одразу повідомити про небезпечну знахідку за телефонами 101 або 102.
Раніше жителів попереджали про вибухонебезпечні предмети на Бериславському шосе. У центрі Херсона під час прибирання здетонував невідомий предмет, унаслідок чого постраждали семеро комунальників.
- Нагадаємо, упродовж дня 9 липня 2026 року російська армія здійснила авіаудари, також атакувала населені пункти Херсонської області ствольною та реактивною артилерією, дронами різного типу, унаслідок чого дві людини загинули і 32 поранені.
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