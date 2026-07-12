Наслідки російських обстрілів Херсонщини: двоє загиблих та 12 поранених цивільних. ФОТОрепортаж

Минулої доби населені пункти Херсонської області перебували під численними атаками російських безпілотників різних типів та обстрілами з артилерії. Також російська авіація завдала удару керованими бомбами.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Херсонській області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, унаслідок ворожої агресії загинули чоловік і жінка, ще 12 цивільних громадян дістали поранення, один із них наступив на ворожу міну.

Також у результаті влучань пошкоджено дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків, будівлі гуртожитку та двох медичних закладів, майно приватного підприємства, 13 цивільних автомобілів, чотири медичні транспортні засоби, шкільний автобус і тролейбус, сільгосптехніку, адміністративну будівлю, приміщення магазину та харчового закладу, вежу мобільного зв’язку.

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Атаковані населені пункти

Зазначається, що під ворожими атаками перебували обласний центр, Антонівка, Інгулець, Інгулівка, Крутий Яр, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Розлив, Молодецьке, Кізомис, Новодмитрівка, Киселівка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Томина Балка, Садове, Придніпровське, Любимівка, Хрещенівка, Новопетрівка, Кучерське, Архангельське, Нововоронцовка, Урожайне, Блакитне, Сагайдачне, Черешневе, Вереміївка, Благодатівка, Миролюбівка, Стійке, Борозенське, Веселе, Козацьке.

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Деталі

Вранці російський оператор БпЛА скинув боєприпас поруч із групою цивільних у мікрорайоні Херсону, відомому під назвою "Забалка". В результаті мінно-вибухові травми та осколкові поранення різних частин тіла отримали жінки віком 53 та 76 років і двоє чоловіків віком 53 та 65 років. Також пошкоджено цивільний автомобіль.

Упродовж дня в центральній частині Херсону дронами росіяни атакували територію лікарні. В результаті мінно-вибухові травми та контузії отримали троє водіїв віком 48, 54 та 60 років. Також пошкоджено чотири автомобілі "швидкої допомоги" та приміщення одного з відділень медзакладу.

Вдень у Кучерському внаслідок атаки російських БпЛА типу "FPV" мінно-вибухову травму, контузію та садна обличчя дістала 36-річна жінка.

Ближче до вечора російська авіація скерувала дві бомби на Інгулець. В результаті в населеному пункті пошкоджено три приватні будинки, адміністративну будівлю, приміщення магазину та харчового закладу.

Увечері в мікрорайоні "ХБК" в Херсоні внаслідок атаки дрона типу "FPV" поранення зазнав 51-річний чоловік. Поліцейські евакуювали постраждалого до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

За кілька хвилин до півночі у мікрорайоні "Корабел" внаслідок скиду з дрона боєприпасу та його детонації смертельні поранення дістав 48-річний чоловік. Ще двоє цивільних віком 43 та 58 років зазнали осколкових поранень. Потерпілі евакуйовані поліцейськими до лікарні.

Крім цього, у мікрорайоні "Шуменський" внаслідок детонації саморобної ворожої міни типу "пряник" вибухової травми та травматичної ампутації правої стопи зазнав 55-річний працівник комунального підприємства.

Також у мікрорайоні "ХБК" в одній із квартир виявлено мертвою 70-річну жінку. Як з’ясувалося, вона дістала смертельні поранення в результаті російського обстрілу ввечері 10-го липня.

Внаслідок дронових атак пошкоджено два автомобілі в мікрорайоні "Шуменський", дві багатоповерхівки, тролейбус та шість автомобілів у мікрорайоні "ХБК", приватний будинок в Урожайному, приватне домоволодіння в Нововоронцовці, будівлю гуртожитку та автомобіль у Корабельному районі, по одному приватному будинку в Антонівці та Стійкому, будівлю дитячої лікарні, автомобіль у Борозенському.

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Наслідки атак



















