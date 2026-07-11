Восьмеро людей поранені внаслідок російських атак на Херсонщині

Упродовж дня суботи, 11 липня, на Херсонщині внаслідок російських атак поранень зазнали восьмеро людей.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

Ворог здійснював обстріли Херсонщини ствольною артилерію та дронами.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії восьмеро людей дістали поранення.

Шестеро жителів Херсона та одна жінка, яка проживає у селі Кучерське постраждали внаслідок атак ворожих БпЛА. Серед травмованих – двоє співробітників закладу, що належить галузі охорони здоров’я.

Також у Херсоні постраждав співробітник місцевого комунального підприємства – чоловік наступив на міну-пелюстку.

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Пошкодження

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток, сільгосптехніка й приміщення підприємства, будівлі закладів системи охорони здоров’я, тролейбус, приватний автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення російськими військами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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