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Новости Обстрелы Херсонщины
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Восемь человек ранены вследствие российских атак на Херсонщине

Удары по Херсонской области: за сутки ранены 8 человек

В течение субботы, 11 июля, в Херсонской области вследствие российских атак ранения получили восемь человек.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие 

Враг обстреливал Херсонскую область из ствольной артиллерии и с помощью дронов.

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что вследствие российской агрессии восемь человек получили ранения.

Шестеро жителей Херсона и одна женщина, проживающая в селе Кучерское, пострадали вследствие атак вражеских БПЛА. Среди пострадавших – двое сотрудников учреждения, относящегося к сфере здравоохранения.

Также в Херсоне пострадал сотрудник местного коммунального предприятия — мужчина наступил на мину-лепесток.

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Повреждения 

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, общежитие, сельхозтехника и помещения предприятия, здания учреждений системы здравоохранения, троллейбус, частный автотранспорт.

Начато досудебное расследование по фактам совершения российскими войсками военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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