Восемь человек ранены вследствие российских атак на Херсонщине
В течение субботы, 11 июля, в Херсонской области вследствие российских атак ранения получили восемь человек.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
Враг обстреливал Херсонскую область из ствольной артиллерии и с помощью дронов.
По состоянию на 17:30 зафиксировано, что вследствие российской агрессии восемь человек получили ранения.
Шестеро жителей Херсона и одна женщина, проживающая в селе Кучерское, пострадали вследствие атак вражеских БПЛА. Среди пострадавших – двое сотрудников учреждения, относящегося к сфере здравоохранения.
Также в Херсоне пострадал сотрудник местного коммунального предприятия — мужчина наступил на мину-лепесток.
Повреждения
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, общежитие, сельхозтехника и помещения предприятия, здания учреждений системы здравоохранения, троллейбус, частный автотранспорт.
Начато досудебное расследование по фактам совершения российскими войсками военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль