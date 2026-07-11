Восемь человек ранены вследствие российских атак на Херсонщине

В течение субботы, 11 июля, в Херсонской области вследствие российских атак ранения получили восемь человек.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть пострадавшие

Враг обстреливал Херсонскую область из ствольной артиллерии и с помощью дронов.

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что вследствие российской агрессии восемь человек получили ранения.

Шестеро жителей Херсона и одна женщина, проживающая в селе Кучерское, пострадали вследствие атак вражеских БПЛА. Среди пострадавших – двое сотрудников учреждения, относящегося к сфере здравоохранения.

Также в Херсоне пострадал сотрудник местного коммунального предприятия — мужчина наступил на мину-лепесток.

Смотрите также: В Херсонской области в результате российских обстрелов 2 человека погибли, 39 получили ранения, среди пострадавших — 3 ребенка. ФОТОрепортаж

Повреждения

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, общежитие, сельхозтехника и помещения предприятия, здания учреждений системы здравоохранения, троллейбус, частный автотранспорт.

Начато досудебное расследование по фактам совершения российскими войсками военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: В Херсонской области в результате российских обстрелов один человек погиб, двое гражданских ранены