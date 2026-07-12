Последствия российских обстрелов Херсонской области: двое погибших и 12 раненых мирных жителей. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки населенные пункты Херсонской области подверглись многочисленным атакам российских беспилотников различных типов и артиллерийским обстрелам. Кроме того, российская авиация нанесла удар управляемыми бомбами.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, в результате вражеской агрессии погибли мужчина и женщина, ещё 12 гражданских лиц получили ранения, один из них наступил на вражескую мину.

Также в результате попаданий повреждены два многоэтажных дома и восемь частных домов, здания общежития и двух медицинских учреждений, имущество частного предприятия, 13 гражданских автомобилей, четыре медицинских транспортных средства, школьный автобус и троллейбус, сельхозтехника, административное здание, помещение магазина и заведения общественного питания, вышка мобильной связи.

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Подвергшиеся атаке населенные пункты

Отмечается, что под вражескими атаками оказались областной центр, Антоновка, Ингулец, Ингулевка, Крутой Яр, Белозерка, Ромашково, Днепровское, Велетенское, Разлив, Молодецкое, Кизомис, Новодмитровка, Киселевка, Станислав, Александровка, Широкая Балка, Софиевка, Томина Балка, Садовое, Приднепровское, Любимовка, Крещеновка, Новопетровка, Кучерское, Архангельское, Нововоронцовка, Урожайное, Блакитное, Сагайдачное, Черешневое, Веремеевка, Благодатовка, Миролюбовка, Стойкое, Борозенское, Веселое, Казацкое.

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Подробности

Утром российский оператор БПЛА сбросил боеприпас рядом с группой гражданских лиц в микрорайоне Херсона, известном под названием "Забалка". В результате минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела получили женщины в возрасте 53 и 76 лет и двое мужчин в возрасте 53 и 65 лет. Также был поврежден гражданский автомобиль.

В течение дня в центральной части Херсона россияне с помощью дронов атаковали территорию больницы. В результате минно-взрывные травмы и контузии получили трое водителей в возрасте 48, 54 и 60 лет. Также были повреждены четыре автомобиля "скорой помощи" и помещение одного из отделений медучреждения.

Днем в Кучерском в результате атаки российских БПЛА типа "FPV" 36-летняя женщина получила минно-взрывную травму, контузию и ссадины на лице.

Ближе к вечеру российская авиация сбросила две бомбы на Ингулец. В результате в населенном пункте были повреждены три частных дома, административное здание, помещение магазина и заведения общественного питания.

Вечером в микрорайоне "ХБК" в Херсоне в результате атаки дрона типа "FPV" ранения получил 51-летний мужчина. Полицейские эвакуировали пострадавшего в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

За несколько минут до полуночи в микрорайоне "Корабел" в результате сброса с дрона боеприпаса и его детонации смертельные ранения получил 48-летний мужчина. Еще двое гражданских лиц в возрасте 43 и 58 лет получили осколочные ранения. Пострадавшие эвакуированы полицейскими в больницу.

Кроме того, в микрорайоне "Шуменский" в результате детонации самодельной вражеской мины типа "пряник" 55-летний работник коммунального предприятия получил взрывную травму и травматическую ампутацию правой стопы.

Также в микрорайоне "ХБК" в одной из квартир обнаружена мертвой 70-летняя женщина. Как выяснилось, она получила смертельные ранения в результате российского обстрела вечером 10 июля.

В результате атак с использованием дронов повреждены два автомобиля в микрорайоне "Шуменский", два многоэтажных дома, троллейбус и шесть автомобилей в микрорайоне "ХБК", частный дом в Урожайном, частное домовладение в Нововоронцовке, здание общежития и автомобиль в Корабельном районе, по одному частному дому в Антоновке и Стойком, здание детской больницы, автомобиль в Борозенском.

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Последствия атак



















