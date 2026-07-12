Восемь человек пострадали в результате российских обстрелов Херсонщины

В течение дня в воскресенье, 12 июля, российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области из ствольной артиллерии и с помощью дронов различных типов. Пострадали восемь человек, из них семеро - в Херсоне.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали восемь человек.

Семь гражданских лиц получили травмы в Херсоне и один человек в селе Чаривное в результате российских атак с использованием дронов.

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Зафиксированы повреждения

Повреждения получили частные и многоквартирные дома, здание учреждения системы здравоохранения, автотранспорт.

Начато досудебное расследование по фактам совершения российскими войсками военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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