Восемь человек пострадали в результате российских обстрелов Херсонщины
В течение дня в воскресенье, 12 июля, российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области из ствольной артиллерии и с помощью дронов различных типов. Пострадали восемь человек, из них семеро - в Херсоне.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали восемь человек.
Семь гражданских лиц получили травмы в Херсоне и один человек в селе Чаривное в результате российских атак с использованием дронов.
Зафиксированы повреждения
Повреждения получили частные и многоквартирные дома, здание учреждения системы здравоохранения, автотранспорт.
Начато досудебное расследование по фактам совершения российскими войсками военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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