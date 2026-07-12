Россия атаковала транспорт в Херсоне: повреждены автобусы. ФОТОрепортаж

В воскресенье российские войска атаковали транспорт в Херсоне с помощью беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Херсонской ГВА Ярослава Шанько в Telegram.

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Дроны нанесли удар по транспорту в городе

По словам чиновника, около 17:30 российские оккупанты вновь совершили атаку с помощью беспилотника по Корабельному району города.

В результате удара был поврежден транспорт одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета. В частности, повреждён два автобуса.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в течение дня в воскресенье, 12 июля, российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области ствольной артиллерией и дронами различного типа. Пострадали восемь человек, из них семеро - в Херсоне.

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