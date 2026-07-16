Шестая баллистическая атака РФ на Киев в июле: Зеленский призвал ускорить поставки ПВО. ФОТОрепортаж
В Киеве на данный момент известно о двух погибших в результате ракетного удара России, нанесённого этой ночью. Пятеро раненых, в том числе один ребенок.
Об этом сообщает в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки РФ
- Он напоминает, что войска РФ повредили многоэтажное здание, складские помещения, автомобили.
- В результате российских ударов по Харьковской области четыре человека получили ранения. Область атаковали с помощью дронов и авиабомб. Повреждены обычные жилые дома, исключительно гражданские объекты: кинотеатр, теннисные корты.
- В Сумах был нанесен удар по обычному парку, в регионе атаковали тракторную бригаду.
- В Запорожье повреждены многоквартирные дома.
- Есть повреждения на объектах энергосети в Винницкой, Житомирской, Николаевской и Донецкой областях.
Чем атаковал враг?
По словам Зеленского, в общей сложности россияне применили 13 ракет, из них 8 - баллистических, и 151 дрон.
"Только за июль этой ночью уже произошла шестая баллистическая атака по Киеву. В Москве рассчитывают на террор с помощью баллистических ракет и продолжают удары, и сейчас очень важно ускорить поставки перехватчиков для ПВО. Каждый пакет имеет значение, и все, о чем мы договорились с партнерами, должно поступать вовремя. Оперативность этих поставок позволяет защищать жизни наших людей и подрывать желание России продолжать войну. Спасибо всем, кто помогает", - резюмирует глава государства.
Что этому предшествовало?
- В ночь на 16 июля в столице прогремели мощные взрывы. Враг в очередной раз атаковал Киев баллистическими ракетами.
- В Святошинском районе зафиксировано попадание в складские помещения. В Дарницком районе обломки ракеты упали на территории нежилой застройки, также произошло попадание в нежилое здание.
- В местах попаданий в Святошинском и Дарницком районах возникли пожары, на местах работают экстренные службы.
- К утру стало известно, что в результате удара РФ в Киеве двое погибли, шестеро пострадали, среди них 16-летний юноша.
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