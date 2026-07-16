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Новости дефицит ракет для систем ПВО Атака ракет и БпЛА на Киев
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Шестая баллистическая атака РФ на Киев в июле: Зеленский призвал ускорить поставки ПВО. ФОТОрепортаж

удар РФ по Киеву

В Киеве на данный момент известно о двух погибших в результате ракетного удара России, нанесённого этой ночью. Пятеро раненых, в том числе один ребенок.

Об этом сообщает в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки РФ

  • Он напоминает, что войска РФ повредили многоэтажное здание, складские помещения, автомобили.
  • В результате российских ударов по Харьковской области четыре человека получили ранения. Область атаковали с помощью дронов и авиабомб. Повреждены обычные жилые дома, исключительно гражданские объекты: кинотеатр, теннисные корты.
  • В Сумах был нанесен удар по обычному парку, в регионе атаковали тракторную бригаду.
  • В Запорожье повреждены многоквартирные дома.
  • Есть повреждения на объектах энергосети в Винницкой, Житомирской, Николаевской и Донецкой областях.

удар РФ по Киеву
удар РФ по Киеву
удар РФ по Киеву
удар РФ по Киеву
удар РФ по Киеву
удар РФ по Киеву
удар РФ по Киеву
удар РФ по Киеву
удар РФ по Киеву

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Чем атаковал враг?

По словам Зеленского, в общей сложности россияне применили 13 ракет, из них 8 - баллистических, и 151 дрон.

"Только за июль этой ночью уже произошла шестая баллистическая атака по Киеву. В Москве рассчитывают на террор с помощью баллистических ракет и продолжают удары, и сейчас очень важно ускорить поставки перехватчиков для ПВО. Каждый пакет имеет значение, и все, о чем мы договорились с партнерами, должно поступать вовремя. Оперативность этих поставок позволяет защищать жизни наших людей и подрывать желание России продолжать войну. Спасибо всем, кто помогает", - резюмирует глава государства.

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Что этому предшествовало?

  • В ночь на 16 июля в столице прогремели мощные взрывы. Враг в очередной раз атаковал Киев баллистическими ракетами.
  • В Святошинском районе зафиксировано попадание в складские помещения. В Дарницком районе обломки ракеты упали на территории нежилой застройки, также произошло попадание в нежилое здание.
  • В местах попаданий в Святошинском и Дарницком районах возникли пожары, на местах работают экстренные службы.
  • К утру стало известно, что в результате удара РФ в Киеве двое погибли, шестеро пострадали, среди них 16-летний юноша.

Автор: 

Зеленский Владимир (24845) Киев (26681) обстрел (33795)
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Топ комментарии
+9
я закликаю покидьда зечмо йти найух
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16.07.2026 10:52 Ответить
+6
Закликант!
Коментатор !!
Грізний Квака Задавака
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16.07.2026 10:49 Ответить
+6
Оманський Статист підрахуй
показать весь комментарий
16.07.2026 10:51 Ответить

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