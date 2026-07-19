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Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ Масований комбінований удар
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Триває ліквідація наслідків балістичної атаки РФ на Київ: поранених вже 15. ФОТОрепортаж

Триває ліквідація наслідків російської атаки на столицю: за уточненою інформацією кількість постраждалих збільшилась до 15 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Як зазначається, роботи тривають у Шевченківському районі, де вогнеборці локалізували пожежі нежитлових будівель та на відкритій території, а також у Солом'янському районі на місці пошкодження 5-поверхового житлового будинку.

Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілуКиїв після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу


Київ після обстрілу
Київ після обстрілу

У Деснянському районі та за однією з адрес у Солом'янському - пожежі ліквідовані.

Як повідомлялося раніше, внаслідок балістичної атаки загинула 1 людина.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
  • Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.
  • Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.

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Автор: 

Київ (21142) обстріл (35196) ДСНС (5414) балістичні ракети (654)
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Топ коментарі
+6
В зоні досяжності на кацапстані щонайменше ще 20 великих wildberries.
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19.07.2026 08:44 Відповісти
+3
Вже остаточно зробили нормою отакий геноцид. Це найбільш прикро.
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19.07.2026 09:01 Відповісти
+2
Тримайтеся! Сили та терпіння!
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19.07.2026 09:07 Відповісти

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