Триває ліквідація наслідків балістичної атаки РФ на Київ: поранених вже 15. ФОТОрепортаж
Триває ліквідація наслідків російської атаки на столицю: за уточненою інформацією кількість постраждалих збільшилась до 15 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, роботи тривають у Шевченківському районі, де вогнеборці локалізували пожежі нежитлових будівель та на відкритій території, а також у Солом'янському районі на місці пошкодження 5-поверхового житлового будинку.
У Деснянському районі та за однією з адрес у Солом'янському - пожежі ліквідовані.
Як повідомлялося раніше, внаслідок балістичної атаки загинула 1 людина.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
- Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.
- Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.
Топ коментарі
+6 Bill Yard
показати весь коментар19.07.2026 08:44 Відповісти Посилання
+3 Djohn Vendeta #621892
показати весь коментар19.07.2026 09:01 Відповісти Посилання
+2 Татьяна Рогова
показати весь коментар19.07.2026 09:07 Відповісти Посилання
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