Продолжается ликвидация последствий баллистической атаки РФ на Киев: раненых уже 15. ФОТОрепортаж
Продолжается ликвидация последствий российского нападения на столицу: по уточненным данным, число пострадавших возросло до 15 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, работы продолжаются в Шевченковском районе, где пожарные локализовали пожары в нежилых зданиях и на открытой территории, а также в Соломенском районе на месте повреждения 5-этажного жилого дома.
В Деснянском районе и по одному из адресов в Соломенском — пожары ликвидированы.
Как сообщалось ранее, в результате баллистической атаки погиб 1 человек.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.
- Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.
- Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.
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