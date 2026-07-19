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Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев
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Продолжается ликвидация последствий баллистической атаки РФ на Киев: раненых уже 15. ФОТОрепортаж

Продолжается ликвидация последствий российского нападения на столицу: по уточненным данным, число пострадавших возросло до 15 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Как отмечается, работы продолжаются в Шевченковском районе, где пожарные локализовали пожары в нежилых зданиях и на открытой территории, а также в Соломенском районе на месте повреждения 5-этажного жилого дома.

Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела

В Деснянском районе и по одному из адресов в Соломенском — пожары ликвидированы.

Как сообщалось ранее, в результате баллистической атаки погиб 1 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шестая баллистическая атака РФ на Киев в июле: Зеленский призвал ускорить поставки ПВО. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

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Автор: 

Киев (26690) обстрел (33829) ГСЧС (5266) баллистические ракеты (623)
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