Продолжается ликвидация последствий баллистической атаки РФ на Киев: раненых уже 15. ФОТОрепортаж

Продолжается ликвидация последствий российского нападения на столицу: по уточненным данным, число пострадавших возросло до 15 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Как отмечается, работы продолжаются в Шевченковском районе, где пожарные локализовали пожары в нежилых зданиях и на открытой территории, а также в Соломенском районе на месте повреждения 5-этажного жилого дома.











В Деснянском районе и по одному из адресов в Соломенском — пожары ликвидированы.

Как сообщалось ранее, в результате баллистической атаки погиб 1 человек.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.

Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.

Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.

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