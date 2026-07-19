Охваченная огнем улица на Лукьяновке после удара РФ. Станцию метро закрыли из-за повреждений наземного вестибюля. ВИДЕО+ФОТО

Во время ночного удара РФ по Киеву в очередной раз пострадала столичная Лукьяновка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Пожар на Лукьяновке

Ночью местные Telegram-каналы публиковали видео, на которых были зафиксированы масштабные пожары на одной из улиц Лукьяновки.

Повреждение станции метро

Также поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".

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"Станция метро "Лукьяновская" временно закрыта из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля.

Поезда на "зеленой" линии проходят станцию "Лукьяновская" без остановки. Сотрудники метро уже устраняют последствия для обеспечения работы эскалаторов и пассажирской автоматики. О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщим дополнительно", — сообщает КГГА.

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