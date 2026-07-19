РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11692 посетителя онлайн
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
6 213 19

Охваченная огнем улица на Лукьяновке после удара РФ. Станцию метро закрыли из-за повреждений наземного вестибюля. ВИДЕО+ФОТО

Во время ночного удара РФ по Киеву в очередной раз пострадала столичная Лукьяновка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пожар на Лукьяновке

Ночью местные Telegram-каналы публиковали видео, на которых были зафиксированы масштабные пожары на одной из улиц Лукьяновки.

Повреждение станции метро

Также поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".

Лук'янівська після обстрілу

Читайте также: Ночной удар РФ по Киеву: у раненого 16-летнего парня — травматическая ампутация руки, его отец погиб. ФОТО

"Станция метро "Лукьяновская" временно закрыта из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля.
Поезда на "зеленой" линии проходят станцию "Лукьяновская" без остановки. Сотрудники метро уже устраняют последствия для обеспечения работы эскалаторов и пассажирской автоматики. О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщим дополнительно", — сообщает КГГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шестая баллистическая атака РФ на Киев в июле: Зеленский призвал ускорить поставки ПВО. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Автор: 

Киев (26690) Метрополитен (1021) обстрел (33829)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Рвшисти розносять нашу столицю на друзки,а в той час Зрада ,організувала собі канікули до 18 серпня замість того,щоби обговорювати (приймати) ті чи інші закони для посилення обороноздатності країни..В путлєра появився ще один союзник...
показать весь комментарий
19.07.2026 07:37 Ответить
+6
Сцикотно стало, потікали хто куди
показать весь комментарий
19.07.2026 07:40 Ответить
+6
В той час як весь цивілізований світ спостерігає за ЧС з футболу ,рашиські варвари нищать Київ ,завжди рашиська орда не любила це місто починаючи від суздальського князя андрія боголюбського до теперішнього рашиського варвара путіна.Будь проклята фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення рф.
показать весь комментарий
19.07.2026 07:43 Ответить

Загрузка...

 
 