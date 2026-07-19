Охваченная огнем улица на Лукьяновке после удара РФ. Станцию метро закрыли из-за повреждений наземного вестибюля. ВИДЕО+ФОТО
Во время ночного удара РФ по Киеву в очередной раз пострадала столичная Лукьяновка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Пожар на Лукьяновке
Ночью местные Telegram-каналы публиковали видео, на которых были зафиксированы масштабные пожары на одной из улиц Лукьяновки.
Повреждение станции метро
Также поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".
"Станция метро "Лукьяновская" временно закрыта из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля.
Поезда на "зеленой" линии проходят станцию "Лукьяновская" без остановки. Сотрудники метро уже устраняют последствия для обеспечения работы эскалаторов и пассажирской автоматики. О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщим дополнительно", — сообщает КГГА.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.
- Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажный дом, в городе бушуют пожары.
- Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.
Топ комментарии
+12 Lulu hulu
показать весь комментарий19.07.2026 07:37 Ответить Ссылка
+6 Володимир Коржов #575140
показать весь комментарий19.07.2026 07:40 Ответить Ссылка
+6 Володимир Омельянов
показать весь комментарий19.07.2026 07:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль