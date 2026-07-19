УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10062 відвідувача онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
2 618 10

Охоплена вогнем вулиця на Лук’янівці після удару РФ. Станцію метро зачинили через пошкодження наземного вестибюлю. ВІДЕО+ФОТО

Під час нічного удару РФ по Києву вчергове постраждала столична Лук'янівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пожежа на Лук'янівці

Вночі місцеві телеграм-канали публікували відео, на яких було зафіксовано масштабні пожежі на одній із вулиць на Лук'янівці.

Пошкодження станції метро

Також пошкоджено вхід на станію метро Лук'янівська.

Лук'янівська після обстрілу

Також читайте: Нічний удар РФ по Києву: у пораненого 16-річного хлопця травматична ампутація руки, його батько загинув. ФОТО

"Станція метро "Лукʼянівська" тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю.
Поїзди на "зеленій" лінії проїжджають станцію "Лукʼянівська" без зупинки. Працівники метро вже ліквідовують наслідки для забезпечення роботи ескалаторів і пасажирської автоматики. Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі повідомимо додатково", - інформує КМДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шоста балістична атака РФ на Київ за липень: Зеленський закликав прискорити постачання ППО. ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
  • Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.
  • Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.

Автор: 

Київ (21132) Метрополітен (1428) обстріл (35196)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Сцикотно стало, потікали хто куди
показати весь коментар
19.07.2026 07:40 Відповісти
+2
Медом там кацапам помазали? Після історії у Вишневому вже нічого не дивує.
показати весь коментар
19.07.2026 07:34 Відповісти
+2
Рвшисти розносять нашу столицю на друзки,а в той час Зрада ,організувала собі канікули до 18 серпня замість того,щоби обговорювати (приймати) ті чи інші закони для посилення обороноздатності країни..В путлєра появився ще один союзник...
показати весь коментар
19.07.2026 07:37 Відповісти

Завантаження...

 
 