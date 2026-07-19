Охоплена вогнем вулиця на Лук’янівці після удару РФ. Станцію метро зачинили через пошкодження наземного вестибюлю. ВІДЕО+ФОТО
Під час нічного удару РФ по Києву вчергове постраждала столична Лук'янівка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Пожежа на Лук'янівці
Вночі місцеві телеграм-канали публікували відео, на яких було зафіксовано масштабні пожежі на одній із вулиць на Лук'янівці.
Пошкодження станції метро
Також пошкоджено вхід на станію метро Лук'янівська.
"Станція метро "Лукʼянівська" тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю.
Поїзди на "зеленій" лінії проїжджають станцію "Лукʼянівська" без зупинки. Працівники метро вже ліквідовують наслідки для забезпечення роботи ескалаторів і пасажирської автоматики. Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі повідомимо додатково", - інформує КМДА.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
- Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.
- Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.
Топ коментарі
+3 Володимир Коржов #575140
показати весь коментар19.07.2026 07:40 Відповісти Посилання
+2 Bill Yard
показати весь коментар19.07.2026 07:34 Відповісти Посилання
+2 Lulu hulu
показати весь коментар19.07.2026 07:37 Відповісти Посилання
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