Охоплена вогнем вулиця на Лук’янівці після удару РФ. Станцію метро зачинили через пошкодження наземного вестибюлю. ВІДЕО+ФОТО

Під час нічного удару РФ по Києву вчергове постраждала столична Лук'янівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Пожежа на Лук'янівці

Вночі місцеві телеграм-канали публікували відео, на яких було зафіксовано масштабні пожежі на одній із вулиць на Лук'янівці.

Пошкодження станції метро

Також пошкоджено вхід на станію метро Лук'янівська.

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"Станція метро "Лукʼянівська" тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю.

Поїзди на "зеленій" лінії проїжджають станцію "Лукʼянівська" без зупинки. Працівники метро вже ліквідовують наслідки для забезпечення роботи ескалаторів і пасажирської автоматики. Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі повідомимо додатково", - інформує КМДА.

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