Збито 1 із 7 ворожих ракет та 69 БпЛА. Основний напрямок удару - Одещина, - Повітряні сили

У ніч на 18 липня 2026 року війська РФ атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, двома протикорабельними ракетами Онікс із ТОТ АР Крим, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 90 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, основний напрямок удару - Одещина!

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання ракет та 19 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

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"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.