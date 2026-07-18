Сбита 1 из 7 вражеских ракет и 69 БПЛА. Основное направление удара - Одесчина, - Воздушные силы

В ночь на 18 июля 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" с территории оккупированного Крыма, двумя противокорабельными ракетами "Оникс" с территории оккупированного Крыма, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ АР Крым и 90 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербер", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Куда нацелился враг?

Как отмечается, основное направление удара — Одесская область!

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 69 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание ракет и 19 ударных БПЛА в 19 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 5 точках.

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"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.