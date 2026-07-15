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Новости Производство баллистических ракет в Украине
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Украина впервые создает собственную баллистическую систему, - Зеленский

Балистические ракеты Украины: Зеленский сделал заявление

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые создает собственное баллистическое оружие и системы deep strike, которые уже демонстрируют результаты на больших расстояниях.

Об этом он сказал во время мероприятий, приуроченных к Дню украинской государственности, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Украина впервые создает собственное баллистическое оружие. И системы deep strike. Это не просто разработки, а реальная сила, которая уже работает, которая преодолевает ранее недостижимые расстояния", - сказал он.

"2 884 километра - это расстояние отсюда до Омского НПЗ. Это просто историческое расстояние, историческая точность. Спасибо всем, кто это сделал", - отметил глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что Украина наносит удары по спонсорам Путина в этой войне, тогда как РФ наносит удары по жилым домам, церквям и другим гражданским объектам в Украине.

"Уже нет координат на территории зла, которые были бы недосягаемы для украинского правосудия. Полтысячи наших дронов в сутки, десятки их НПЗ, танкеры "теневого флота", военная инфраструктура РФ - все это они ощутили на себе", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24823) баллистические ракеты (616)
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Топ комментарии
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Вперше??! -
За часів президентства Петра Порошенка (2014-2019 рр.) в Україні велася активна розробка та випробування ракетного озброєння, хоча офіційно це були переважно крилаті або високоточні керовані ракети, а також системи залпового вогню. Проєкти власне балістичних ракет мали свою специфіку: [https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2675152-na-odesini-viprobuvali-raketnij-kompleks-neptun.html 1, https://lb.ua/news/2016/04/27/334015_poroshenko_podtverdil_ispitanie.html 2]

Проєкт «Сапсан»: Багатофункціональний оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК), який міг би використовувати балістичні ракети, був офіційно закритий ще у 2013 році (за часів Віктора Януковича). Однак саме на його базі згодом почалася розробка нового ОТРК «Грім-2» (або "Грім"), який створювався в тому числі й на експорт, і його технологічний заділ закладався до 2022 року. [https://nv.ua/ukr/ukraine/events/raketa-sapsan-harakteristiki-problemi-viprobuvannya-po-rosiji-novini-ukrajini-50524551.html 1]
Проєкт «Вільха»: Було розгорнуто розробку високоточних реактивних снарядів для РСЗВ "Смерч", які за своїми характеристиками та точністю наближалися до тактичних ракет. Їхні успішні випробування розпочалися у 2016 році. [https://lb.ua/news/2016/04/27/334015_poroshenko_podtverdil_ispitanie.html 1]
Комплекс «Нептун»: Хоча це протикорабельна крилата, а не балістична ракета, саме при Порошенку проєкт був відновлений (у 2018 році) після періоду заморозки, і успішні пуски проходили навесні 2019 року. [https://www.volynnews.com/news/all/poroshenko-tsynichno-blokuvav-rozrobku-raketnoho-kompleksu-neptun-iaky/ 1, https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2675152-na-odesini-viprobuvali-raketnij-kompleks-neptun.html 2]
Високоточні керовані ракети: Також приймалися на озброєння та випробовувалися новітні керовані протитанкові ракети (наприклад, "Стугна", "Корсар" від КБ "Луч"). [https://www.radiosvoboda.org/a/27010195.html 1, https://www.bbc.com/ukrainian/news-40063142 2]
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15.07.2026 13:34 Ответить
+20
Ти би менше ****** і то краще було би🤦🤦🤦 яке ж трепло їй бо, гірше ворога, його ящик це катастрофа...
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15.07.2026 13:29 Ответить
+15
Що значить вперше? Про Південмаш Верховний нічого не знає? Там не просто балістику виготовляли а носії атомних боєголовок.
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15.07.2026 13:35 Ответить

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