Украина впервые создает собственную баллистическую систему, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые создает собственное баллистическое оружие и системы deep strike, которые уже демонстрируют результаты на больших расстояниях.

Об этом он сказал во время мероприятий, приуроченных к Дню украинской государственности, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Украина впервые создает собственное баллистическое оружие. И системы deep strike. Это не просто разработки, а реальная сила, которая уже работает, которая преодолевает ранее недостижимые расстояния", - сказал он.

"2 884 километра - это расстояние отсюда до Омского НПЗ. Это просто историческое расстояние, историческая точность. Спасибо всем, кто это сделал", - отметил глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что Украина наносит удары по спонсорам Путина в этой войне, тогда как РФ наносит удары по жилым домам, церквям и другим гражданским объектам в Украине.

"Уже нет координат на территории зла, которые были бы недосягаемы для украинского правосудия. Полтысячи наших дронов в сутки, десятки их НПЗ, танкеры "теневого флота", военная инфраструктура РФ - все это они ощутили на себе", - сказал Зеленский.

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