Зеленский наградил командующего СБС Бровди орденом Богдана Хмельницкого I степени
Президент Владимир Зеленский наградил командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди (Мадяра) орденом Богдана Хмельницкого I степени.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Награда вручена за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.
Также глава государства наградил ряд других военных медалями, орденами и знаками отличия.
Так, знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг" награждены:
- ВАСИЛЬЕВА Алексея Андреевича — старшего лейтенанта;
- ЗДРОБИЛКО Александра Викторовича — старшего лейтенанта;
- КУРМАШЕВА Эльдара Алиулловича — майора;
- МИХАЛЬЧУКА Артура Андреевича — капитана.
Орденом Богдана Хмельницкого II степени награждены:
- ОЛЯНИН Александр Владимирович — старший лейтенант;
- ОНУФРАКА Андрея Сергеевича — подполковника;
- ПУЗЯ Владимира Николаевича — майора;
- ФЕСЕНКО Арсена Васильевича — полковника.
Орденом Богдана Хмельницкого III степени:
- АНДРИЙЦА Алексея Витальевича — майора;
- БИЛЕЦКОГО Андрея Евгеньевича — бригадного генерала;
- ВЯЗОВСКОГО Дмитрия Константиновича — старшего лейтенанта;
- ВОРОНИНА Михаила Александровича — лейтенанта;
- ГРОМА Сергея Васильевича — старшего лейтенанта;
- КАРАТЕЕВА Александра Александровича — лейтенанта;
- КИЧУ Артема Васильевича — старшего лейтенанта;
- КОЛОДУ Евгения Романовича — капитана;
- КОСМИНИНА Александра Владимировича — капитана;
- КОСТЕНКО Игоря Васильевича — майора;
- КОТОЛУПА Александра Александровича — старшего лейтенанта;
- ЛЕБЕДЯ Максима Владимировича — полковника;
- ЛОНЧИНА Андрея Владимировича — лейтенанта;
- МАРИНОВА Вадима Борисовича — старшего лейтенанта;
- НЕСТОРА Станислава Владиславовича — старшего лейтенанта;
- ПАВЛЮКА Алексея Владимировича — подполковника;
- РАТУШКО Виктора Вячеславовича — подполковника;
- САЖЕВСКОГО Игоря Владимировича — подполковника;
- САНДРАЧУКА Ярослава Владимировича — майора;
- САНЖАРЕВСКОГО Павла Викторовича — младшего лейтенанта;
- СМЕРЕЧАНСКОГО Ивана Валерьевича — полковника;
- ТАНКОВИЧА Сергея Олеговича — майора;
- ТЕСЛЕНКО Богдана Владимировича — подполковника;
- ТОВТА Вадима Николаевича — капитана;
- ТОРБУ Сергея Сергеевича — старшего лейтенанта;
- ФЕСЬКИВА Петра Ивановича — капитана;
- ШЕЛЕСТА Сергея Сергеевича — майора.
Орденом "За мужество" I степени
- ВИКТОРОВИЧА Сергея Алексеевича — младшего лейтенанта;
- КНИГУ Никиту Владимировича — подполковника;
- СИВАЧУКА Василия Михайловича — младшего лейтенанта.
Орденом "За мужество" II степени
- МЕЛЬНИКА Артема Александровича — старшего лейтенанта;
- ПРИХОДЬКО Александра Александровича — подполковника;
- СЕМЕРНЮ Сергея Николаевича — старшего лейтенанта;
- СИРИЦУ Владимира Викторовича — капитана.
Орденом "За мужество" III степени
- БОДНАРЧУКА Михаила Юрьевича — младшего лейтенанта;
- БОРОВКОВА Александра Филипповича — подполковника;
- БРУСКА Мирослава Викторовича — младшего лейтенанта;
- ВОЛОШИНА Сергея Игоревича — старшего лейтенанта;
- КУЛАЯ Владимира Владимировича — майора;
- ЛЕСЬКОГО Святослава Игоревича — лейтенанта;
- ЛУЦЕНКО Виктора Петровича — капитана;
- МИШКА Евгения Викторовича — младшего лейтенанта;
- МОЙСЕЕНКО Владимира Александровича — младшего лейтенанта;
- МОРОЗА Илью Анатольевича — младшего лейтенанта;
- ПАВЛЮКА Максима Олеговича — лейтенанта медицинской службы;
- ПЕТРУЧКО Вадима Витальевича — старшего лейтенанта;
- ПОЙМАНОВА Валерия Николаевича — лейтенанта;
- ПОЛЯКОВА Дмитрия Александровича — старшего лейтенанта;
- РУДЕНКО Андрея Артуровича — младшего лейтенанта;
- СЕМИДОЦКОГО Алексея Николаевича — младшего лейтенанта.
Орденом княгини Ольги III степени
- ВОЛОШИНУ Нину Ивановну — старшего лейтенанта медицинской службы;
- ГОНЧАРУК Викторию Валерьевну — солдата;
Орденом Даниила Галицкого
- ВЕСЕЛОВСКОГО Владимира Михайловича — капитана медицинской службы;
- КАЛИНИНА Александра Семеновича — подполковника;
- КОЛЕСНИКА Николая Юрьевича — майора;
- МЕЛЬНИЧУКА Андрея Сергеевича — майора;
- НАДКРИНИЧНОГО Николая Николаевича — капитана;
- ОЛЕКСЮКА Ивана Петровича — подполковника;
- РЫБАЛКО Мирославу Петровну — младшего лейтенанта;
- ФИЛАТОВА Дмитрия Николаевича — майора;
- ШВИДКОГО Юрия Юрьевича — старшего лейтенанта;
- ШЕВЧУКА Богдана Владимировича — полковника.
Медалью "За военную службу Украине"
- АГОПЯНА Вигена Григорьевича — сержанта;
- АНДРИЕНКО Андрея Александровича — лейтенанта;
- БЕЛОСТОЦКОГО Евгения Вячеславовича — капитана;
- ГЛАДИШКО Павла Владимировича — капитана;
- ДОРОГОБИДА Вадима Петровича — капитана;
- ДУБОВОГО Антона Сергеевича — младшего лейтенанта;
- ЗАРЕМБУ Сергея Антоновича — старшего лейтенанта;
- КИЯНЕНКО Николай Владимирович — младший лейтенант;
- КНЯЗЕВА Алексея Валерьевича — старшего лейтенанта;
- КОЦКА Олега Игоревича — подполковника;
- ЛЕВЧЕНКО Никиту Олеговича — капитана;
- МАМУТОВА Эдема Айдеровича — лейтенанта медицинской службы;
- НОВИЧЕНКО Михаила Петровича — капитана;
- ПАВЛЮКА Игоря Ивановича — старшего лейтенанта;
- ПАНЧУКА Сергея Леонидовича — старшего лейтенанта медицинской службы;
- ПИВНЯ Владимира Сергеевича — младшего лейтенанта;
- ПОРТНОГО Виталия Александровича — майора;
- РИЗНИКА Олеся Любомировича — старшего лейтенанта;
- СТАШЕВСКОГО Михаила Константиновича — младшего лейтенанта;
- ТИШКОВЦА Романа Васильевича — младшего лейтенанта;
- ФИРСОВА Ивана Ивановича — старшего лейтенанта;
- ЧАЛОГО Руслана Владимировича — лейтенанта;
- ШАГАНА Владислава Николаевича — майора юстиции;
- ШМАТКА Ивана Николаевича — капитана;
- ЯКОВЦА Олега Александровича — майора;
- ЯЛИВЧУКА Александра Анатольевича — капитана;
- ЯЦУНА Владимира Георгиевича — лейтенанта.
Медалью "Защитнику Отечества"
- КРИЖНОГО Назара Артуровича — старшего лейтенанта;
- КУРЯЧОГО Олега Евгеньевича — полковника;
- ЩЕРБИНУ Сергея Владимировича — лейтенанта.
Медалью "За спасенную жизнь"
- МИХАЙЛЕНКО Константина Васильевича — капитана медицинской службы;
- СВИСТА Андрея Алексеевича — старшего лейтенанта медицинской службы;
- СТРАХОВУ Лину Александровну — младшего лейтенанта медицинской службы;
- ЧЕРНЯВСКОГО Вячеслава Николаевича — капитана медицинской службы.
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