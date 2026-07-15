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Новости Награждение бойцов Нацгвардии
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Зеленский наградил командующего СБС Бровди орденом Богдана Хмельницкого I степени

Зеленский наградил Роберта Бровди орденом Богдана Хмельницкого

Президент Владимир Зеленский наградил командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди (Мадяра) орденом Богдана Хмельницкого I степени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Награда вручена за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.

Также глава государства наградил ряд других военных медалями, орденами и знаками отличия.

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Так, знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг" награждены:

  • ВАСИЛЬЕВА Алексея Андреевича — старшего лейтенанта;
  • ЗДРОБИЛКО Александра Викторовича — старшего лейтенанта;
  • КУРМАШЕВА Эльдара Алиулловича — майора;
  • МИХАЛЬЧУКА Артура Андреевича — капитана.

Орденом Богдана Хмельницкого II степени награждены:

  • ОЛЯНИН Александр Владимирович — старший лейтенант;
  • ОНУФРАКА Андрея Сергеевича — подполковника;
  • ПУЗЯ Владимира Николаевича — майора;
  • ФЕСЕНКО Арсена Васильевича — полковника.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени:

  • АНДРИЙЦА Алексея Витальевича — майора;
  • БИЛЕЦКОГО Андрея Евгеньевича — бригадного генерала;
  • ВЯЗОВСКОГО Дмитрия Константиновича — старшего лейтенанта;
  • ВОРОНИНА Михаила Александровича — лейтенанта;
  • ГРОМА Сергея Васильевича — старшего лейтенанта;
  • КАРАТЕЕВА Александра Александровича — лейтенанта;
  • КИЧУ Артема Васильевича — старшего лейтенанта;
  • КОЛОДУ Евгения Романовича — капитана;
  • КОСМИНИНА Александра Владимировича — капитана;
  • КОСТЕНКО Игоря Васильевича — майора;
  • КОТОЛУПА Александра Александровича — старшего лейтенанта;
  • ЛЕБЕДЯ Максима Владимировича — полковника;
  • ЛОНЧИНА Андрея Владимировича — лейтенанта;
  • МАРИНОВА Вадима Борисовича — старшего лейтенанта;
  • НЕСТОРА Станислава Владиславовича — старшего лейтенанта;
  • ПАВЛЮКА Алексея Владимировича — подполковника;
  • РАТУШКО Виктора Вячеславовича — подполковника;
  • САЖЕВСКОГО Игоря Владимировича — подполковника;
  • САНДРАЧУКА Ярослава Владимировича — майора;
  • САНЖАРЕВСКОГО Павла Викторовича — младшего лейтенанта;
  • СМЕРЕЧАНСКОГО Ивана Валерьевича — полковника;
  • ТАНКОВИЧА Сергея Олеговича — майора;
  • ТЕСЛЕНКО Богдана Владимировича — подполковника;
  • ТОВТА Вадима Николаевича — капитана;
  • ТОРБУ Сергея Сергеевича — старшего лейтенанта;
  • ФЕСЬКИВА Петра Ивановича — капитана;
  • ШЕЛЕСТА Сергея Сергеевича — майора.

Орденом "За мужество" I степени

  • ВИКТОРОВИЧА Сергея Алексеевича — младшего лейтенанта;
  • КНИГУ Никиту Владимировича — подполковника;
  • СИВАЧУКА Василия Михайловича — младшего лейтенанта.

Орденом "За мужество" II степени

  • МЕЛЬНИКА Артема Александровича — старшего лейтенанта;
  • ПРИХОДЬКО Александра Александровича — подполковника;
  • СЕМЕРНЮ Сергея Николаевича — старшего лейтенанта;
  • СИРИЦУ Владимира Викторовича — капитана.

Орденом "За мужество" III степени

  • БОДНАРЧУКА Михаила Юрьевича — младшего лейтенанта;
  • БОРОВКОВА Александра Филипповича — подполковника;
  • БРУСКА Мирослава Викторовича — младшего лейтенанта;
  • ВОЛОШИНА Сергея Игоревича — старшего лейтенанта;
  • КУЛАЯ Владимира Владимировича — майора;
  • ЛЕСЬКОГО Святослава Игоревича — лейтенанта;
  • ЛУЦЕНКО Виктора Петровича — капитана;
  • МИШКА Евгения Викторовича — младшего лейтенанта;
  • МОЙСЕЕНКО Владимира Александровича — младшего лейтенанта;
  • МОРОЗА Илью Анатольевича — младшего лейтенанта;
  • ПАВЛЮКА Максима Олеговича — лейтенанта медицинской службы;
  • ПЕТРУЧКО Вадима Витальевича — старшего лейтенанта;
  • ПОЙМАНОВА Валерия Николаевича — лейтенанта;
  • ПОЛЯКОВА Дмитрия Александровича — старшего лейтенанта;
  • РУДЕНКО Андрея Артуровича — младшего лейтенанта;
  • СЕМИДОЦКОГО Алексея Николаевича — младшего лейтенанта.

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Орденом княгини Ольги III степени

  • ВОЛОШИНУ Нину Ивановну — старшего лейтенанта медицинской службы;
  • ГОНЧАРУК Викторию Валерьевну — солдата;

Орденом Даниила Галицкого

  • ВЕСЕЛОВСКОГО Владимира Михайловича — капитана медицинской службы;
  • КАЛИНИНА Александра Семеновича — подполковника;
  • КОЛЕСНИКА Николая Юрьевича — майора;
  • МЕЛЬНИЧУКА Андрея Сергеевича — майора;
  • НАДКРИНИЧНОГО Николая Николаевича — капитана;
  • ОЛЕКСЮКА Ивана Петровича — подполковника;
  • РЫБАЛКО Мирославу Петровну — младшего лейтенанта;
  • ФИЛАТОВА Дмитрия Николаевича — майора;
  • ШВИДКОГО Юрия Юрьевича — старшего лейтенанта;
  • ШЕВЧУКА Богдана Владимировича — полковника.

Медалью "За военную службу Украине"

  • АГОПЯНА Вигена Григорьевича — сержанта;
  • АНДРИЕНКО Андрея Александровича — лейтенанта;
  • БЕЛОСТОЦКОГО Евгения Вячеславовича — капитана;
  • ГЛАДИШКО Павла Владимировича — капитана;
  • ДОРОГОБИДА Вадима Петровича — капитана;
  • ДУБОВОГО Антона Сергеевича — младшего лейтенанта;
  • ЗАРЕМБУ Сергея Антоновича — старшего лейтенанта;
  • КИЯНЕНКО Николай Владимирович — младший лейтенант;
  • КНЯЗЕВА Алексея Валерьевича — старшего лейтенанта;
  • КОЦКА Олега Игоревича — подполковника;
  • ЛЕВЧЕНКО Никиту Олеговича — капитана;
  • МАМУТОВА Эдема Айдеровича — лейтенанта медицинской службы;
  • НОВИЧЕНКО Михаила Петровича — капитана;
  • ПАВЛЮКА Игоря Ивановича — старшего лейтенанта;
  • ПАНЧУКА Сергея Леонидовича — старшего лейтенанта медицинской службы;
  • ПИВНЯ Владимира Сергеевича — младшего лейтенанта;
  • ПОРТНОГО Виталия Александровича — майора;
  • РИЗНИКА Олеся Любомировича — старшего лейтенанта;
  • СТАШЕВСКОГО Михаила Константиновича — младшего лейтенанта;
  • ТИШКОВЦА Романа Васильевича — младшего лейтенанта;
  • ФИРСОВА Ивана Ивановича — старшего лейтенанта;
  • ЧАЛОГО Руслана Владимировича — лейтенанта;
  • ШАГАНА Владислава Николаевича — майора юстиции;
  • ШМАТКА Ивана Николаевича — капитана;
  • ЯКОВЦА Олега Александровича — майора;
  • ЯЛИВЧУКА Александра Анатольевича — капитана;
  • ЯЦУНА Владимира Георгиевича — лейтенанта.

Медалью "Защитнику Отечества"

  • КРИЖНОГО Назара Артуровича — старшего лейтенанта;
  • КУРЯЧОГО Олега Евгеньевича — полковника;
  • ЩЕРБИНУ Сергея Владимировича — лейтенанта.

Медалью "За спасенную жизнь"

  • МИХАЙЛЕНКО Константина Васильевича — капитана медицинской службы;
  • СВИСТА Андрея Алексеевича — старшего лейтенанта медицинской службы;
  • СТРАХОВУ Лину Александровну — младшего лейтенанта медицинской службы;
  • ЧЕРНЯВСКОГО Вячеслава Николаевича — капитана медицинской службы.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24823) награда (1907) орден (234) Бровди Роберт Мадяр (156)
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Топ комментарии
+8
Дякую. Не маю нічого до персоналій у списку, але де СОЛДАТИ і СЕРЖАНТИ?!
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15.07.2026 12:25 Ответить
+7
Цілком заслужено, тільки незрозуміло за що свириденчиху і шмигуна нагородили, що вони корисного зробили?
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15.07.2026 12:21 Ответить
+4
Заслужив!Так тримати! мочи хробаків!
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15.07.2026 12:16 Ответить

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