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Новини Нагородження відзнаками військових
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Зеленський нагородив командувача СБС Бровді орденом Богдана Хмельницького I ступеня

Зеленський відзначив Роберта Бровді орденом Богдана Хмельницького

Президент Володимир Зеленський нагородив командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді (Мадяр) орденом Богдана Хмельницького І ступеня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Нагороду вручено за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Також глава держави нагородив низку інших військових медалями, орденами та відзнаками.

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Так, відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" нагороджено:

  • ВАСИЛЬЄВА Олексія Андрійовича — старшого лейтенанта;
  • ЗДРОБИЛКА Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта;
  • КУРМАШЕВА Ельдара Аліулловича — майора;
  • МИХАЛЬЧУКА Артура Андрійовича — капітана.

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня віздначили:

  • ОЛЯНІНА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта;
  • ОНУФРАКА Андрія Сергійовича — підполковника;
  • ПУЗЯ Володимира Миколайовича — майора;
  • ФЕСЕНКА Арсена Васильовича — полковника.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:

  • АНДРІЙЦЯ Олексія Віталійовича — майора;
  • БІЛЕЦЬКОГО Андрія Євгенійовича — бригадного генерала;
  • В’ЯЗОВСЬКОГО Дмитра Костянтиновича — старшого лейтенанта;
  • ВОРОНІНА Михайла Олександровича — лейтенанта;
  • ГРОМУ Сергія Васильовича — старшого лейтенанта;
  • КАРАТЄЄВА Олександра Олександровича — лейтенанта;
  • КИЧУ Артема Васильовича — старшого лейтенанта;
  • КОЛОДУ Євгенія Романовича — капітана;
  • КОСМІНІНА Олександра Володимировича — капітана;
  • КОСТЕНКА Ігоря Васильовича — майора;
  • КОТОЛУПА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта;
  • ЛЕБЕДЯ Максима Володимировича — полковника;
  • ЛОНЧИНУ Андрія Володимировича — лейтенанта;
  • МАРІНОВА Вадима Борисовича — старшого лейтенанта;
  • НЕСТОРА Станіслава Владиславовича — старшого лейтенанта;
  • ПАВЛЮКА Олексія Володимировича — підполковника;
  • РАТУШКА Віктора В’ячеславовича — підполковника;
  • САЖЕВСЬКОГО Ігоря Володимировича — підполковника;
  • САНДРАЧУКА Ярослава Володимировича — майора;
  • САНЖАРЕВСЬКОГО Павла Вікторовича — молодшого лейтенанта;
  • СМЕРЕЧАНСЬКОГО Івана Валерійовича — полковника;
  • ТАНКОВИЧА Сергія Олеговича — майора;
  • ТЕСЛЕНКА Богдана Володимировича — підполковника;
  • ТОВТА Вадима Миколайовича — капітана;
  • ТОРБУ Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта;
  • ФЕСЬКІВА Петра Івановича — капітана;
  • ШЕЛЕСТА Сергія Сергійовича — майора.

Орденом "За мужність" І ступеня

  • ВІКТОРОВИЧА Сергія Олексійовича — молодшого лейтенанта;
  • КНИГУ Микиту Володимировича — підполковника;
  • СИВАЧУКА Василя Михайловича — молодшого лейтенанта.

Орденом "За мужність" ІІ ступеня

  • МЕЛЬНИКА Артема Олександровича — старшого лейтенанта;
  • ПРИХОДЬКА Олександра Олександровича — підполковника;
  • СЕМЕРНЮ Сергія Миколайовича — старшого лейтенанта;
  • СІРІЦУ Володимира Вікторовича — капітана.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня

  • БОДНАРЧУКА Михайла Юрійовича — молодшого лейтенанта;
  • БОРОВКОВА Олександра Пилиповича — підполковника;
  • БРУСКА Мирослава Вікторовича — молодшого лейтенанта;
  • ВОЛОШИНА Сергія Ігоровича — старшого лейтенанта;
  • КУЛАЯ Володимира Володимировича — майора;
  • ЛЕСЬКА Святослава Ігоровича — лейтенанта;
  • ЛУЦЕНКА Віктора Петровича — капітана;
  • МІШКА Євгена Вікторовича — молодшого лейтенанта;
  • МОЙСЕЄНКА Володимира Олександровича — молодшого лейтенанта;
  • МОРОЗА Іллю Анатолійовича — молодшого лейтенанта;
  • ПАВЛЮКА Максима Олеговича — лейтенанта медичної служби;
  • ПЕТРУЧКА Вадима Віталійовича — старшого лейтенанта;
  • ПОЙМАНОВА Валерія Миколайовича — лейтенанта;
  • ПОЛЯКОВА Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта;
  • РУДЕНКА Андрія Артуровича — молодшого лейтенанта;
  • СЕМИДОЦЬКОГО Олексія Миколайовича — молодшого лейтенанта.

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Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

  • ВОЛОШИНУ Ніну Іванівну — старшого лейтенанта медичної служби;
  • ГОНЧАРУК Вікторію Валеріївну — солдата.

Орденом Данила Галицького

  • ВЕСЕЛОВСЬКОГО Володимира Михайловича — капітана медичної служби;
  • КАЛІНІНА Олександра Семеновича — підполковника;
  • КОЛЕСНИКА Миколу Юрійовича — майора;
  • МЕЛЬНИЧУКА Андрія Сергійовича — майора;
  • НАДКРИНИЧНОГО Миколу Миколайовича — капітана;
  • ОЛЕКСЮКА Івана Петровича — підполковника;
  • РИБАЛКО Мирославу Петрівну — молодшого лейтенанта;
  • ФІЛАТОВА Дмитра Миколайовича — майора;
  • ШВИДКОГО Юрія Юрійовича — старшого лейтенанта;
  • ШЕВЧУКА Богдана Володимировича — полковника.

Медаллю "За військову службу Україні"

  • АГОПЯНА Вігена Григоровича — сержанта;
  • АНДРІЄНКА Андрія Олександровича — лейтенанта;
  • БЄЛОСТОЦЬКОГО Євгенія В’ячеславовича — капітана;
  • ГЛАДИШКА Павла Володимировича — капітана;
  • ДОРОГОБІДА Вадима Петровича — капітана;
  • ДУБОВОГО Антона Сергійовича — молодшого лейтенанта;
  • ЗАРЕМБУ Сергія Антоновича — старшого лейтенанта;
  • КИЯНЕНКА Миколу Володимировича — молодшого лейтенанта;
  • КНЯЗЄВА Олексія Валерійовича — старшого лейтенанта;
  • КОЦКА Олега Ігоровича — підполковника;
  • ЛЕВЧЕНКА Микиту Олеговича — капітана;
  • МАМУТОВА Едема Айдеровича — лейтенанта медичної служби;
  • НОВІЧЕНКА Михайла Петровича — капітана;
  • ПАВЛЮКА Ігоря Івановича — старшого лейтенанта;
  • ПАНЧУКА Сергія Леонідовича — старшого лейтенанта медичної служби;
  • ПІВНЯ Володимира Сергійовича — молодшого лейтенанта;
  • ПОРТНОГО Віталія Олександровича — майора;
  • РІЗНИКА Олеся Любомировича — старшого лейтенанта;
  • СТАШЕВСЬКОГО Михайла Костянтиновича — молодшого лейтенанта;
  • ТИШКОВЦЯ Романа Васильовича — молодшого лейтенанта;
  • ФІРСОВА Івана Івановича — старшого лейтенанта;
  • ЧАЛОГО Руслана Володимировича — лейтенанта;
  • ШАГАНА Владислава Миколайовича — майора юстиції;
  • ШМАТКА Івана Миколайовича — капітана;
  • ЯКІВЦЯ Олега Олександровича — майора;
  • ЯЛІВЧУКА Олександра Анатолійовича — капітана;
  • ЯЦУНА Володимира Георгійовича — лейтенанта.

Медаллю "Захиснику Вітчизни"

  • КРИЖНЬОГО Назара Артуровича — старшого лейтенанта;
  • КУРЯЧОГО Олега Євгеновича — полковника;
  • ЩЕРБИНУ Сергія Володимировича — лейтенанта.

Медаллю "За врятоване життя"

  • МИХАЙЛЕНКА Костянтина Васильовича — капітана медичної служби;
  • СВИСТА Андрія Олексійовича — старшого лейтенанта медичної служби;
  • СТРАХОВУ Ліну Олександрівну — молодшого лейтенанта медичної служби;
  • ЧЕРНЯВСЬКОГО Вячеслава Миколайовича — капітана медичної служби.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28348) нагорода (1389) орден (159) Бровді Роберт Мадяр (157)
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Топ коментарі
+12
Дякую. Не маю нічого до персоналій у списку, але де СОЛДАТИ і СЕРЖАНТИ?!
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15.07.2026 12:25 Відповісти
+10
Цілком заслужено, тільки незрозуміло за що свириденчиху і шмигуна нагородили, що вони корисного зробили?
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15.07.2026 12:21 Відповісти
+6
Заслужив!Так тримати! мочи хробаків!
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15.07.2026 12:16 Відповісти

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