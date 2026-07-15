Зеленський нагородив командувача СБС Бровді орденом Богдана Хмельницького I ступеня
Президент Володимир Зеленський нагородив командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді (Мадяр) орденом Богдана Хмельницького І ступеня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Нагороду вручено за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.
Також глава держави нагородив низку інших військових медалями, орденами та відзнаками.
Так, відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" нагороджено:
- ВАСИЛЬЄВА Олексія Андрійовича — старшого лейтенанта;
- ЗДРОБИЛКА Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта;
- КУРМАШЕВА Ельдара Аліулловича — майора;
- МИХАЛЬЧУКА Артура Андрійовича — капітана.
Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня віздначили:
- ОЛЯНІНА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта;
- ОНУФРАКА Андрія Сергійовича — підполковника;
- ПУЗЯ Володимира Миколайовича — майора;
- ФЕСЕНКА Арсена Васильовича — полковника.
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:
- АНДРІЙЦЯ Олексія Віталійовича — майора;
- БІЛЕЦЬКОГО Андрія Євгенійовича — бригадного генерала;
- В’ЯЗОВСЬКОГО Дмитра Костянтиновича — старшого лейтенанта;
- ВОРОНІНА Михайла Олександровича — лейтенанта;
- ГРОМУ Сергія Васильовича — старшого лейтенанта;
- КАРАТЄЄВА Олександра Олександровича — лейтенанта;
- КИЧУ Артема Васильовича — старшого лейтенанта;
- КОЛОДУ Євгенія Романовича — капітана;
- КОСМІНІНА Олександра Володимировича — капітана;
- КОСТЕНКА Ігоря Васильовича — майора;
- КОТОЛУПА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта;
- ЛЕБЕДЯ Максима Володимировича — полковника;
- ЛОНЧИНУ Андрія Володимировича — лейтенанта;
- МАРІНОВА Вадима Борисовича — старшого лейтенанта;
- НЕСТОРА Станіслава Владиславовича — старшого лейтенанта;
- ПАВЛЮКА Олексія Володимировича — підполковника;
- РАТУШКА Віктора В’ячеславовича — підполковника;
- САЖЕВСЬКОГО Ігоря Володимировича — підполковника;
- САНДРАЧУКА Ярослава Володимировича — майора;
- САНЖАРЕВСЬКОГО Павла Вікторовича — молодшого лейтенанта;
- СМЕРЕЧАНСЬКОГО Івана Валерійовича — полковника;
- ТАНКОВИЧА Сергія Олеговича — майора;
- ТЕСЛЕНКА Богдана Володимировича — підполковника;
- ТОВТА Вадима Миколайовича — капітана;
- ТОРБУ Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта;
- ФЕСЬКІВА Петра Івановича — капітана;
- ШЕЛЕСТА Сергія Сергійовича — майора.
Орденом "За мужність" І ступеня
- ВІКТОРОВИЧА Сергія Олексійовича — молодшого лейтенанта;
- КНИГУ Микиту Володимировича — підполковника;
- СИВАЧУКА Василя Михайловича — молодшого лейтенанта.
Орденом "За мужність" ІІ ступеня
- МЕЛЬНИКА Артема Олександровича — старшого лейтенанта;
- ПРИХОДЬКА Олександра Олександровича — підполковника;
- СЕМЕРНЮ Сергія Миколайовича — старшого лейтенанта;
- СІРІЦУ Володимира Вікторовича — капітана.
Орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- БОДНАРЧУКА Михайла Юрійовича — молодшого лейтенанта;
- БОРОВКОВА Олександра Пилиповича — підполковника;
- БРУСКА Мирослава Вікторовича — молодшого лейтенанта;
- ВОЛОШИНА Сергія Ігоровича — старшого лейтенанта;
- КУЛАЯ Володимира Володимировича — майора;
- ЛЕСЬКА Святослава Ігоровича — лейтенанта;
- ЛУЦЕНКА Віктора Петровича — капітана;
- МІШКА Євгена Вікторовича — молодшого лейтенанта;
- МОЙСЕЄНКА Володимира Олександровича — молодшого лейтенанта;
- МОРОЗА Іллю Анатолійовича — молодшого лейтенанта;
- ПАВЛЮКА Максима Олеговича — лейтенанта медичної служби;
- ПЕТРУЧКА Вадима Віталійовича — старшого лейтенанта;
- ПОЙМАНОВА Валерія Миколайовича — лейтенанта;
- ПОЛЯКОВА Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта;
- РУДЕНКА Андрія Артуровича — молодшого лейтенанта;
- СЕМИДОЦЬКОГО Олексія Миколайовича — молодшого лейтенанта.
Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
- ВОЛОШИНУ Ніну Іванівну — старшого лейтенанта медичної служби;
- ГОНЧАРУК Вікторію Валеріївну — солдата.
Орденом Данила Галицького
- ВЕСЕЛОВСЬКОГО Володимира Михайловича — капітана медичної служби;
- КАЛІНІНА Олександра Семеновича — підполковника;
- КОЛЕСНИКА Миколу Юрійовича — майора;
- МЕЛЬНИЧУКА Андрія Сергійовича — майора;
- НАДКРИНИЧНОГО Миколу Миколайовича — капітана;
- ОЛЕКСЮКА Івана Петровича — підполковника;
- РИБАЛКО Мирославу Петрівну — молодшого лейтенанта;
- ФІЛАТОВА Дмитра Миколайовича — майора;
- ШВИДКОГО Юрія Юрійовича — старшого лейтенанта;
- ШЕВЧУКА Богдана Володимировича — полковника.
Медаллю "За військову службу Україні"
- АГОПЯНА Вігена Григоровича — сержанта;
- АНДРІЄНКА Андрія Олександровича — лейтенанта;
- БЄЛОСТОЦЬКОГО Євгенія В’ячеславовича — капітана;
- ГЛАДИШКА Павла Володимировича — капітана;
- ДОРОГОБІДА Вадима Петровича — капітана;
- ДУБОВОГО Антона Сергійовича — молодшого лейтенанта;
- ЗАРЕМБУ Сергія Антоновича — старшого лейтенанта;
- КИЯНЕНКА Миколу Володимировича — молодшого лейтенанта;
- КНЯЗЄВА Олексія Валерійовича — старшого лейтенанта;
- КОЦКА Олега Ігоровича — підполковника;
- ЛЕВЧЕНКА Микиту Олеговича — капітана;
- МАМУТОВА Едема Айдеровича — лейтенанта медичної служби;
- НОВІЧЕНКА Михайла Петровича — капітана;
- ПАВЛЮКА Ігоря Івановича — старшого лейтенанта;
- ПАНЧУКА Сергія Леонідовича — старшого лейтенанта медичної служби;
- ПІВНЯ Володимира Сергійовича — молодшого лейтенанта;
- ПОРТНОГО Віталія Олександровича — майора;
- РІЗНИКА Олеся Любомировича — старшого лейтенанта;
- СТАШЕВСЬКОГО Михайла Костянтиновича — молодшого лейтенанта;
- ТИШКОВЦЯ Романа Васильовича — молодшого лейтенанта;
- ФІРСОВА Івана Івановича — старшого лейтенанта;
- ЧАЛОГО Руслана Володимировича — лейтенанта;
- ШАГАНА Владислава Миколайовича — майора юстиції;
- ШМАТКА Івана Миколайовича — капітана;
- ЯКІВЦЯ Олега Олександровича — майора;
- ЯЛІВЧУКА Олександра Анатолійовича — капітана;
- ЯЦУНА Володимира Георгійовича — лейтенанта.
Медаллю "Захиснику Вітчизни"
- КРИЖНЬОГО Назара Артуровича — старшого лейтенанта;
- КУРЯЧОГО Олега Євгеновича — полковника;
- ЩЕРБИНУ Сергія Володимировича — лейтенанта.
Медаллю "За врятоване життя"
- МИХАЙЛЕНКА Костянтина Васильовича — капітана медичної служби;
- СВИСТА Андрія Олексійовича — старшого лейтенанта медичної служби;
- СТРАХОВУ Ліну Олександрівну — молодшого лейтенанта медичної служби;
- ЧЕРНЯВСЬКОГО Вячеслава Миколайовича — капітана медичної служби.
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