Україна вперше будує власну балістику, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше будує власну балістичну зброю та системи deep strike, які вже демонструють результат на великих відстанях.

Про це він сказав під час заходів до Дня Української Державності, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Україна вперше будує свою балістику. І deep-strike. Це не просто розробки, а це реальна сила, яка вже працює, яка долає недосяжні раніше відстані", - сказав він.

"2 884 кілометри - це відстань звідси до Омського НПЗ. Це просто історична дистанція, історична точність. Дякуємо всім, хто це зробив", - зазначив глава держави.

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Зеленський наголосив, що Україна б'є по спонсорах Путіна у цій війні, тоді як РФ б'є по житлових будинках, церквах та інших цивільних об'єктах в Україні.

"Вже немає координат, які на території зла були недосяжні для української справедливості. Пів тисячі наших дронів на добу, десятки їхніх НПЗ, танкери "тіньового флоту", воєнна інфраструктура РФ, відчули все це на собі", - сказав Зеленський.

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