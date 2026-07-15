Україна вперше будує власну балістику, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше будує власну балістичну зброю та системи deep strike, які вже демонструють результат на великих відстанях.
Про це він сказав під час заходів до Дня Української Державності, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Україна вперше будує свою балістику. І deep-strike. Це не просто розробки, а це реальна сила, яка вже працює, яка долає недосяжні раніше відстані", - сказав він.
"2 884 кілометри - це відстань звідси до Омського НПЗ. Це просто історична дистанція, історична точність. Дякуємо всім, хто це зробив", - зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що Україна б'є по спонсорах Путіна у цій війні, тоді як РФ б'є по житлових будинках, церквах та інших цивільних об'єктах в Україні.
"Вже немає координат, які на території зла були недосяжні для української справедливості. Пів тисячі наших дронів на добу, десятки їхніх НПЗ, танкери "тіньового флоту", воєнна інфраструктура РФ, відчули все це на собі", - сказав Зеленський.
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За часів президентства Петра Порошенка (2014-2019 рр.) в Україні велася активна розробка та випробування ракетного озброєння, хоча офіційно це були переважно крилаті або високоточні керовані ракети, а також системи залпового вогню. Проєкти власне балістичних ракет мали свою специфіку: [https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2675152-na-odesini-viprobuvali-raketnij-kompleks-neptun.html 1, https://lb.ua/news/2016/04/27/334015_poroshenko_podtverdil_ispitanie.html 2]
Проєкт «Сапсан»: Багатофункціональний оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК), який міг би використовувати балістичні ракети, був офіційно закритий ще у 2013 році (за часів Віктора Януковича). Однак саме на його базі згодом почалася розробка нового ОТРК «Грім-2» (або "Грім"), який створювався в тому числі й на експорт, і його технологічний заділ закладався до 2022 року. [https://nv.ua/ukr/ukraine/events/raketa-sapsan-harakteristiki-problemi-viprobuvannya-po-rosiji-novini-ukrajini-50524551.html 1]
Проєкт «Вільха»: Було розгорнуто розробку високоточних реактивних снарядів для РСЗВ "Смерч", які за своїми характеристиками та точністю наближалися до тактичних ракет. Їхні успішні випробування розпочалися у 2016 році. [https://lb.ua/news/2016/04/27/334015_poroshenko_podtverdil_ispitanie.html 1]
Комплекс «Нептун»: Хоча це протикорабельна крилата, а не балістична ракета, саме при Порошенку проєкт був відновлений (у 2018 році) після періоду заморозки, і успішні пуски проходили навесні 2019 року. [https://www.volynnews.com/news/all/poroshenko-tsynichno-blokuvav-rozrobku-raketnoho-kompleksu-neptun-iaky/ 1, https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2675152-na-odesini-viprobuvali-raketnij-kompleks-neptun.html 2]
Високоточні керовані ракети: Також приймалися на озброєння та випробовувалися новітні керовані протитанкові ракети (наприклад, "Стугна", "Корсар" від КБ "Луч"). [https://www.radiosvoboda.org/a/27010195.html 1, https://www.bbc.com/ukrainian/news-40063142 2]