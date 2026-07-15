Украина и Европа впервые будут совместно создавать антибаллистический щит, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о запуске проекта Freya по созданию европейской противоракетной системы и заявил, что Украина приближается к производству ракет для Patriot.

Об этом глава государства заявил во время мероприятий, приуроченных к Дню украинской государственности, передает Цензор.НЕТ.

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"Украина и Европа впервые будут совместно создавать противоракетный щит. Это исторический проект, в котором Украина выступает не в роли наблюдателя, а одного из лидеров, объединяющего страны и сильнейшие оборонные предприятия Европы. Проект Freya запущен.

Мы сделаем все, чтобы построить антибаллистическую систему Европы, объединив все европейские антибаллистические возможности. Чтобы небо наших народов было защищено, чтобы диктаторы не навязывали, как именно жить свободным людям в Европе. Чтобы жизнь людей в Украине и в каждом европейском государстве не зависела от того, есть ли у Путина и ему подобных баллистическое оружие или нет", - подчеркнул он.

Зеленский также рассказал, что Украина приближается к возможности производства ракет для Patriot.

"И может стать третьим государством в истории, которое получит эту договоренность и эту привилегию. Хочу поблагодарить президента Америки за политическое решение, которое уже является историческим и которое поможет сохранить жизни тысяч людей в Украине", - добавил глава государства.

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Что этому предшествовало?

Напомним, 8 июля президент Трамп заявил, что США могут предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем Patriot.

По данным WSJ, у Украины практически закончились ракеты-перехватчики для систем ПВО "Patriot", способные сбивать баллистические ракеты.

Глава Минобороны Украины Федоров заявил о работе по заключению прямого контракта на закупку PAC-3, чего до этого не было.

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