Україна та Європа вперше творитимуть разом антибалістичний щит, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив про запуск проєкту Freya зі створення антибалістичної системи Європи та заявив, що Україна наближається до виробництва ракет для Patriot.

Про це глава держави заявив під час заходів до Дня Української Державності, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Україна та Європа вперше творитимуть разом антибалістичний щит. Історичний проєкт, де Україна не спостерігач, а один з лідерів, що об'єднує країни та найсильніші оборонні підприємства Європи. Проєкт Freya розпочато.

Ми зробимо все, щоб збудувати антибалістичну систему Європи, обʼєднавши всі європейські антибалістичні спроможності. Аби небо наших народів було захищене, аби диктатори не навʼязували, як саме жити вільним людям у Європі. Аби життя людей в Україні й кожній європейській державі не залежало від того, чи має Путін і йому подібні балістику, чи ні", - наголосив він.

Зеленський також розповів, що Україна також наближається до можливості виробництва ракет для Patriot.

"І може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість та цей привілей. Хочу подякувати президенту Америки за політичне рішення, яке вже є історичним, яке допоможе зберегти життя тисяч людей в Україні", - додав глава держави.

Читайте: Зеленський нагородив командувача СБС Бровді орденом Богдана Хмельницького I ступеня

Що передувало?

Нагадаємо, 8 липня президент Трамп сказав, що Штати можуть надати Україні право самостійно виробляти ракети до систем Patriot.

За даними WSJ, в України практично закінчилися ракети-перехоплювачі для систем ППО "Patriot", що здатні збивати балістичні ракети.

Глава Міноборони України Федоров заявив про роботу, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого до цього не було.

Читайте: Путін може вдатися до ескалації у разі відсутності перемоги, - Зеленський