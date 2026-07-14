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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Путін може вдатися до ескалації у разі відсутності перемоги, - Зеленський

Зеленський попередив про можливу ескалацію з боку РФ

Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо диктатор Путін не здобуде перемоги у війні проти України, то може вдатися до ескалації.

Про це він заявив в інтерв'ю BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Тоді, на думку глави держави, Путін стане дуже небезпечним, "і не лише для нас".

"Він спробує окупувати інше місце, інших людей і знову вбивати, вбивати людей", - пояснив Зеленський, додавши, що Росія також може спробувати втягнути у війну більше країн.

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Водночас Зеленський заявив, що припинення вогню необхідне не тільки Україні, а й Росії.

"Це шанс для світу, а перед цим – для власної нації, для всіх тих сімей, які втратили своїх солдатів, своїх синів, своїх дочок. Йому (Путіну. - Ред.) вирішувати, думати про всіх цих людей, а не мені", - додав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28341) путін володимир (25584) росія (70834)
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Топ коментарі
+24
та йди вже оракул вова нах ...йди су* о у відставку , племене горе ти, українське !!!...
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14.07.2026 11:20 Відповісти
+22
Потужно задвинув, мислитель. Сказав би краще, хто такий "вова R1".
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14.07.2026 11:21 Відповісти
+11
Ти придурку ескалація вже йде 12 років .
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14.07.2026 11:24 Відповісти

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