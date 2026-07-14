Путін може вдатися до ескалації у разі відсутності перемоги, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо диктатор Путін не здобуде перемоги у війні проти України, то може вдатися до ескалації.
Про це він заявив в інтерв'ю BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Тоді, на думку глави держави, Путін стане дуже небезпечним, "і не лише для нас".
"Він спробує окупувати інше місце, інших людей і знову вбивати, вбивати людей", - пояснив Зеленський, додавши, що Росія також може спробувати втягнути у війну більше країн.
Водночас Зеленський заявив, що припинення вогню необхідне не тільки Україні, а й Росії.
"Це шанс для світу, а перед цим – для власної нації, для всіх тих сімей, які втратили своїх солдатів, своїх синів, своїх дочок. Йому (Путіну. - Ред.) вирішувати, думати про всіх цих людей, а не мені", - додав президент.
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