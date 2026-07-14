Путин может прибегнуть к эскалации в случае отсутствия победы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что если диктатор Путин не одержит победу в войне против Украины, то может прибегнуть к эскалации.

Об этом он заявил в интервью BFMTV, сообщает Цензор.НЕТ.

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Тогда, по мнению главы государства, Путин станет очень опасным, "и не только для нас".

"Он попытается оккупировать другое место, других людей и снова убивать, убивать людей", - пояснил Зеленский, добавив, что Россия также может попытаться втянуть в войну больше стран.

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В то же время Зеленский заявил, что прекращение огня необходимо не только Украине, но и России.

"Это шанс для мира, а прежде всего - для собственной нации, для всех тех семей, которые потеряли своих солдат, своих сыновей, своих дочерей. Ему (Путину. - Ред.) решать, думать ли обо всех этих людях, а не мне", - добавил президент.

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