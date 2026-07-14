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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Путин может прибегнуть к эскалации в случае отсутствия победы, - Зеленский

Зеленский предупредил о возможной эскалации со стороны РФ

Президент Владимир Зеленский считает, что если диктатор Путин не одержит победу в войне против Украины, то может прибегнуть к эскалации.

Об этом он заявил в интервью BFMTV, сообщает Цензор.НЕТ.

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Тогда, по мнению главы государства, Путин станет очень опасным, "и не только для нас".

"Он попытается оккупировать другое место, других людей и снова убивать, убивать людей", - пояснил Зеленский, добавив, что Россия также может попытаться втянуть в войну больше стран.

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В то же время Зеленский заявил, что прекращение огня необходимо не только Украине, но и России.

"Это шанс для мира, а прежде всего - для собственной нации, для всех тех семей, которые потеряли своих солдат, своих сыновей, своих дочерей. Ему (Путину. - Ред.) решать, думать ли обо всех этих людях, а не мне", - добавил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24817) путин владимир (32695) россия (98267)
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Топ комментарии
+24
та йди вже оракул вова нах ...йди су* о у відставку , племене горе ти, українське !!!...
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14.07.2026 11:20 Ответить
+21
Потужно задвинув, мислитель. Сказав би краще, хто такий "вова R1".
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14.07.2026 11:21 Ответить
+11
Ти придурку ескалація вже йде 12 років .
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14.07.2026 11:24 Ответить

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