Зеленский после ночной атаки РФ призвал ЕС безотлагательно принять 21-й пакет санкций. ФОТОРЕПОРТАЖ

Этой ночью войска РФ запустили по городам и населённым пунктам Украины 135 дронов и 10 ракет различных типов, причем большинство из них - баллистические.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия ударов РФ

По словам Зеленского, в результате ударов в Харьковской области ранены семь человек, среди них - ребенок. Повреждены жилые дома, АЗС и инфраструктура железной дороги. В Черниговской области ранены три человека. Россияне повредили жилой дом и объекты энергосети, из-за чего тысячи семей остались без света. Сейчас ведутся ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить людям электроснабжение. Поврежден многоквартирный дом в Запорожье.

Глава государства напоминает, что россияне нанесли ракетно-баллистические удары по Киеву. В столице повреждено 16 объектов, среди них обычная школа и предприятие. Также наносились удары по критической инфраструктуре в Днепровской, Донецкой, Житомирской и Одесской областях.

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Давление на РФ

Он также подчеркнул, что давление на Россию должно быть сильнее.

"Нельзя терять время, и уже на этой неделе следует принять 21-й пакет санкций ЕС. Каждый день задержки санкционных решений означает дополнительное время для России, чтобы подготовиться к санкциям. Все компоненты - чипы, микросхемы, товары двойного назначения - все, чем Россия пользуется, чтобы затягивать войну и наносить удары по людям, должно быть остановлено. И наши договоренности с партнерами по европейской антибаллистике - это то, что действительно может повысить безопасность наших людей. Нужно действовать сообща - каждая компания и каждая страна должны быть настоящими защитниками жизни. Совместных возможностей достаточно, и вместе мы можем построить действительно надежную защиту для Украины и всей Европы. Спасибо всем, кто помогает", - резюмирует Зеленский.

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