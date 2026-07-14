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Новости Фото Санкции против России Атака ракет и БпЛА на Киев
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Зеленский после ночной атаки РФ призвал ЕС безотлагательно принять 21-й пакет санкций. ФОТОРЕПОРТАЖ

Этой ночью войска РФ запустили по городам и населённым пунктам Украины 135 дронов и 10 ракет различных типов, причем большинство из них - баллистические.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия ударов РФ

По словам Зеленского, в результате ударов в Харьковской области ранены семь человек, среди них - ребенок. Повреждены жилые дома, АЗС и инфраструктура железной дороги. В Черниговской области ранены три человека. Россияне повредили жилой дом и объекты энергосети, из-за чего тысячи семей остались без света. Сейчас ведутся ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить людям электроснабжение. Поврежден многоквартирный дом в Запорожье.

Глава государства напоминает, что россияне нанесли ракетно-баллистические удары по Киеву. В столице повреждено 16 объектов, среди них обычная школа и предприятие. Также наносились удары по критической инфраструктуре в Днепровской, Донецкой, Житомирской и Одесской областях.

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удар по Киеву
удар по Киеву
удар по Киеву
удар по Киеву
удар по Киеву
удар по Киеву
удар по Киеву
удар по Киеву
удар по Киеву
удар по Киеву

Давление на РФ

Он также подчеркнул, что давление на Россию должно быть сильнее.

"Нельзя терять время, и уже на этой неделе следует принять 21-й пакет санкций ЕС. Каждый день задержки санкционных решений означает дополнительное время для России, чтобы подготовиться к санкциям. Все компоненты - чипы, микросхемы, товары двойного назначения - все, чем Россия пользуется, чтобы затягивать войну и наносить удары по людям, должно быть остановлено. И наши договоренности с партнерами по европейской антибаллистике - это то, что действительно может повысить безопасность наших людей. Нужно действовать сообща - каждая компания и каждая страна должны быть настоящими защитниками жизни. Совместных возможностей достаточно, и вместе мы можем построить действительно надежную защиту для Украины и всей Европы. Спасибо всем, кто помогает", - резюмирует Зеленский.

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