Ночной террор РФ: на Одесщине горели резервуары с маслом, на Днепропетровщине - двое погибших. ФОТОрепортаж

В результате российских атак в Одесской области повреждены предприятия и резервуары с маслом. В Днепропетровской области погибли два человека, еще четверо пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили главы Одесской ОВА Олег Кипер и Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Одесская область: повреждены предприятия и резервуары с маслом

В результате российской атаки в Одесской области были повреждены объекты гражданской и промышленной инфраструктуры.

На территории одного из предприятий вражеские БПЛА повредили здания авторемонтных мастерских, хозяйственную постройку и бензовоз. Также были повреждены 11 грузовых и один легковой автомобиль. Спасатели ликвидировали пожар.

На другом предприятии загорелись резервуары с подсолнечным маслом.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На местах ударов работают все соответствующие службы.

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Днепропетровская область: почти 20 атак, двое погибших и новые разрушения

За сутки российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками.

В Синельниковском районе под ударами оказались Синельниково, Украинская и Петропавловская громады. Возникли пожары, повреждены АЗС, частный дом и автомобили.

По уточненным данным, в результате вчерашней атаки на район погибли два человека - 73-летний и 55-летний мужчины. Число пострадавших возросло до четырех. В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 25-летнего раненого.

В Никопольском районе под обстрелами оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Томаковская и Мозолевская громады. Повреждены агрофирма, частные дома и хозяйственное сооружение.

В Каменском районе повреждены сельскохозяйственное предприятие и объекты инфраструктуры.

В Солонянской громаде Днепровского района также зафиксированы повреждения инфраструктуры.

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