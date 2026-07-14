Нічний терор РФ: на Одещині горіли резервуари з олією, на Дніпропетровщині двоє загиблих. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських атак на Одещині пошкоджено підприємства та резервуари з олією. На Дніпропетровщині загинули двоє людей, ще четверо постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальники Одеської ОВА Олег Кіпер та Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Одещина: пошкоджено підприємства та резервуари з олією

Внаслідок російської атаки на Одещині зазнали пошкоджень об'єкти цивільної та промислової інфраструктури.

На території одного з підприємств ворожі БпЛА пошкодили будівлі авторемонтних майстерень, господарську споруду та бензовоз. Також понівечено 11 вантажних і один легковий автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежу.

На іншому підприємстві зайнялися резервуари із соняшниковою олією.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. На місцях ударів працюють усі відповідні служби.

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Дніпропетровщина: майже 20 атак, двоє загиблих і нові руйнування

Протягом доби російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками.

На Синельниківщині під ударами опинилися Синельникове, Українська та Петропавлівська громади. Виникли пожежі, пошкоджено АЗС, приватний будинок і автомобілі.

За уточненими даними, внаслідок учорашньої атаки на район загинули двоє людей - 73-річний та 55-річний чоловіки. Кількість постраждалих зросла до чотирьох. До лікарні у стані середньої тяжкості госпіталізували 25-річного пораненого.

На Нікопольщині під обстрілами перебували Нікополь, Марганецька, Мирівська, Томаківська та Мозолевська громади. Пошкоджено агрофірму, приватні будинки та господарську споруду.

У Кам'янському районі понівечено сільськогосподарське підприємство та об'єкти інфраструктури.

У Солонянській громаді Дніпровського району також зафіксовано пошкодження інфраструктури.

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