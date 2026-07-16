Великобритания разрабатывает новые баллистические ракеты и планирует передать их Украине в 2027 году, — Bloomberg

Великобритания впервые за более чем 50 лет разрабатывает собственные баллистические ракеты, которые планирует передать Украине в 2027 году.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Новая баллистическая ракета Лондона

Великобритания заключила контракты с несколькими компаниями на разработку первой за более чем полвека британской баллистической ракеты. Министерство обороны страны изменило часть технических требований, чтобы ускорить разработку и обеспечить передачу нового оружия Украине уже в 2027 году.

Собеседники рассказали, что оборонные компании, участвующие в программе под названием Nightfall, должны успешно пройти испытания, прежде чем получат контракты на серийное производство ракет.

По словам источников, предварительные контракты планировалось подписать до марта, однако этот процесс затянулся. Летные испытания должны начаться в течение следующих 12 месяцев, а поставки запланированы на конец 2027 года. При этом обычно разработка и ввод в эксплуатацию баллистических ракет занимает более десяти лет.

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Что известно о ракете?

Первоначальные требования программы Nightfall предусматривали дальность полета свыше 600 км, боевую часть массой 300 кг и стоимость ракеты менее 500 000 фунтов стерлингов ($674 000) без учета стоимости боевой части, пусковой установки и затрат на разработку.

Однако после консультаций с представителями промышленности эти требования были пересмотрены: дальность сократили до 500 км, массу боевой части — до 200 кг, а максимальную стоимость одной ракеты повысили до 800 000 фунтов.

Отмечается, что новая ракета должна быть универсальной в использовании: её планируют адаптировать для запуска с различных типов транспортных средств, обеспечить возможность быстрого осуществления нескольких пусков подряд и эффективную работу в условиях противодействия средствам радиоэлектронной борьбы. Также систему должны сделать пригодной для массового производства — с планами выпускать до 10 комплексов ежемесячно с минимальной зависимостью от иностранных экспортных ограничений.

Последняя масштабная британская программа по созданию баллистических ракет была реализована в 1970-х годах. Тогда страна модернизировала американские ракеты Polaris, создав систему Chevaline. На вооружение система поступила в 1980-х годах.

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