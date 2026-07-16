Британія розробляє нові балістичні ракети та планує передати їх Україні у 2027 році, - Bloomberg

Велика Британія розробляє вперше за понад 50 років власні балістичні ракети, які хоче передати Україні у 2027 році.

Про це повідомило Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Нова балістична ракета Лондона

Британія уклала контракти з кількома компаніями на розробку першої за понад пів століття британської балістичної ракети. Міністерство оборони країни змінило частину технічних вимог, щоб пришвидшити розробку та забезпечити передачу нової зброї Україні вже у 2027 році.

Співрозмовники розповіли, що оборонні компанії, які беруть участь у програмі під назвою Nightfall, повинні успішно пройти випробування, перш ніж отримають контракти на серійне виробництво ракет.

За словами джерел, попередні контракти планували підписати до березня, однак цей процес затримався. Льотні випробування мають розпочатися упродовж наступних 12 місяців, а постачання заплановані на кінець 2027 року. Водночас зазвичай розробка та введення в експлуатацію балістичних ракет займає понад десять років.

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Що відомо про ракету?

Початкові вимоги програми Nightfall передбачали дальність польоту понад 600 км, бойову частину масою 300 кг і вартість ракети менше ніж 500 000 фунтів стерлінгів ($674 000) без урахування вартості бойової частини, пускової установки та витрат на розробку.

Проте після консультацій із представниками промисловості ці вимоги були переглянуті: дальність скоротили до 500 км, масу бойової частини – до 200 кг, а максимальну вартість однієї ракети підвищили до 800 000 фунтів.

Зазначається, що нова ракета має бути універсальною у використанні: її планують адаптувати для запуску з різних типів транспортних засобів, забезпечити можливість швидкого здійснення кількох пусків поспіль та ефективну роботу в умовах протидії засобам радіоелектронної боротьби. Також систему мають зробити придатною для масового виробництва — із планами випускати до 10 комплексів щомісяця з мінімальною залежністю від іноземних експортних обмежень.

Остання масштабна британська програма зі створення балістичних ракет відбулася у 1970-х роках. Тоді країна модернізувала американські ракети Polaris, створивши систему Chevaline. На озброєння система надійшла у 1980-х роках.

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