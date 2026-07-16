"Ваша боротьба – це наша боротьба": Стармер запевнив у незмінній підтримці України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що підтримка України з боку Лондона залишатиметься незмінною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Підтримка Великої Британії... ніколи не зміниться, це в наших кістках. Прапори (України - ред.) майорять на церквах та ратушах по всій країні впродовж усього цього конфлікту. Ваша боротьба – це наша боротьба. Ваша безпека – це наша безпека, і Сполучене Королівство буде непохитним", – сказав Стармер.

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Він наголосив, що у питанні допомоги Україні є міжпартійна підтримка в Британії.

"Під час мого останнього виступу вчора в парламенті всі партії об'єдналися, щоб ще раз сказати, що ми будемо стояти на боці України стільки, скільки потрібно. Я впевнений, що підтримка України з боку Сполученого Королівства не похитнеться", – заявив очільник уряду.

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