Зеленський нагородив Стармера орденом Свободи
Президент Володимир Зеленський нагородив прем'єр-міністр Великої Британї Кіра Стармера орденом Свободи.
Про це йдеться в Указі президента №610/2026, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, зазначається, що Стармер отримав орден за визначний особистий внесок у розвиток українсько-британських відносин, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Що передувало
- Нагадаємо, 22 червня Кір Стармер оголосив про завершення перебування на посаді прем’єр-міністра Великої Британії.
- Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон подякували йому за співпрацю.
- 16 липня Стармер прибув до Києва з останнім візитом на посту прем’єра Великої Британії.
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