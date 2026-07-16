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Новини зустріч Зеленського зі Стармером Відставка Стармера
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Зеленський нагородив Стармера орденом Свободи

Зеленський нагородив Стармера орденом Свободи

Президент Володимир Зеленський нагородив прем'єр-міністр Великої Британї Кіра Стармера орденом Свободи.

Про це йдеться в Указі президента №610/2026, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, зазначається, що Стармер отримав орден за визначний особистий внесок у розвиток українсько-британських відносин, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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Що передувало

  • Нагадаємо, 22 червня Кір Стармер оголосив про завершення перебування на посаді прем’єр-міністра Великої Британії.
  • Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон подякували йому за співпрацю.
  • 16 липня Стармер прибув до Києва з останнім візитом на посту прем’єра Великої Британії.

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