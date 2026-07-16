Зеленский наградил Стармера орденом Свободы
Президент Владимир Зеленский наградил премьер-министра Великобритании Кира Стармера орденом Свободы.
Об этом говорится в Указе президента №610/2026, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, отмечается, что Стармер получил орден за выдающийся личный вклад в развитие украинско-британских отношений, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Что предшествовало
- Напомним, 22 июня Кир Стармер объявил о завершении пребывания на посту премьер-министра Великобритании.
- Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарили его за сотрудничество.
- 16 июля Стармер прибыл в Киев с последним визитом в качестве премьера Великобритании.
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