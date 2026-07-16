Стармер прибыл в Киев со своим последним визитом на посту премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправился с визитом в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, пишет Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Известно, что сегодня он встретится с президентом Зеленским, перед тем как Энди Бернем будет назначен лидером Лейбористской партии и премьер-министром.

"Когда я стал премьер-министром, я знал, что Великобритания должна не просто поддерживать Украину в данный момент, а помогать строить основы ее долгосрочной безопасности и успеха", - сказал Стармер перед отъездом в Украину.

"Премьер-министр скажет президенту Зеленскому, что хотя срок его пребывания в должности подходит к концу, обязательства Великобритании перед Украиной - нет", - отметили в правительстве.

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Стармер уходит в отставку

Напомним, 22 июня Кир Стармер объявил о завершении пребывания на посту премьер-министра Великобритании. После этого президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарили его за сотрудничество.

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