Стармер прибыл в Киев со своим последним визитом на посту премьера Великобритании
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправился с визитом в Киев.
Об этом сообщает пресс-служба правительства, пишет Цензор.НЕТ.
Что известно?
Известно, что сегодня он встретится с президентом Зеленским, перед тем как Энди Бернем будет назначен лидером Лейбористской партии и премьер-министром.
"Когда я стал премьер-министром, я знал, что Великобритания должна не просто поддерживать Украину в данный момент, а помогать строить основы ее долгосрочной безопасности и успеха", - сказал Стармер перед отъездом в Украину.
"Премьер-министр скажет президенту Зеленскому, что хотя срок его пребывания в должности подходит к концу, обязательства Великобритании перед Украиной - нет", - отметили в правительстве.
Стармер уходит в отставку
Напомним, 22 июня Кир Стармер объявил о завершении пребывания на посту премьер-министра Великобритании. После этого президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарили его за сотрудничество.
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