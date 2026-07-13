Великобритания присоединилась к программе ЕС на 90 млрд евро для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о заключении соглашения с ЕС, которое открывает британским оборонным компаниям доступ к контрактам на оказание поддержки Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении британского правительства и совместном заявлении Великобритании и ЕС.

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Доступ к контрактам и поддержка экономики

Стармер сообщил о соглашении по прибытии в Париж на заседание Коалиции решительных. По его словам, договоренность поможет укрепить обороноспособность Украины и одновременно поддержит экономику и рабочие места в Великобритании.

Соглашение стало результатом переговоров между Великобританией и Европейским Союзом, о которых впервые сообщили на саммите Европейского политического сообщества в Армении в мае.

Благодаря этой схеме британские компании смогут участвовать в тендерах, финансируемых за счет кредита ЕС на 90 млрд евро. В британском правительстве отметили, что это откроет возможности для инвестиций на миллиарды и укрепит оборонно-промышленную базу страны.

"Работая вместе с нашими европейскими союзниками, мы усиливаем поддержку Украины и усиливаем давление на Россию. Вместе мы посылаем четкий сигнал: мы будем выступать единым фронтом против российской агрессии и продолжим защищать безопасность Европы", — заявил Стармер.

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Совместная позиция Великобритании и ЕС

Великобритания внесет пропорциональный вклад в покрытие расходов, связанных с заимствованиями, в соответствии со стоимостью контрактов, заключенных с британскими компаниями.

В совместном заявлении стороны подчеркнули, что это соглашение демонстрирует их общую приверженность Украине и тесное взаимодействие оборонно-промышленных баз.

Европейский Союз и Великобритания также отметили взаимозависимый характер своих оборонных возможностей.

Как сообщалось ранее, Энди Бернем, который может возглавить правительство Великобритании, заявил, что Лондон продолжит поддерживать Украину на нынешнем уровне.

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