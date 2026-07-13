Велика Британія долучилася до програми ЄС на 90 млрд євро для України

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про укладення угоди з ЄС, яка відкриває доступ британським оборонним компаніям до контрактів для підтримки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві британського уряду та спільній заяві Британії та ЄС.

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Доступ до контрактів і підтримка економіки

Стармер повідомив про угоду під час прибуття до Парижа на засідання коаліції рішучих. За його словами, домовленість допоможе зміцнити обороноздатність України та водночас підтримає економіку і робочі місця у Британії.

Угода стала результатом переговорів між Великою Британією та Європейським Союзом, про які вперше повідомили на саміті Європейської політичної спільноти у Вірменії у травні.

Завдяки цій схемі британські компанії зможуть брати участь у тендерах, які фінансуються за рахунок кредиту ЄС на 90 млрд євро. У британському уряді зазначили, що це відкриє можливості для інвестицій на мільярди та зміцнить оборонно-промислову базу країни.

"Працюючи разом із нашими європейськими союзниками, ми посилюємо підтримку України та посилюємо тиск на Росію. Разом ми надсилаємо чіткий сигнал: ми виступатимемо єдиним фронтом проти російської агресії та продовжуватимемо захищати безпеку Європи", — заявив Стармер.

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Спільна позиція Британії та ЄС

Велика Британія зробить пропорційний внесок у покриття витрат, пов’язаних із запозиченнями, відповідно до вартості контрактів, укладених із британськими компаніями.

У спільній заяві сторони наголосили, що ця угода демонструє їхню спільну відданість Україні та тісну взаємодію оборонно-промислових баз.

Європейський Союз і Велика Британія також відзначили взаємозалежний характер своїх оборонних можливостей.

Як раніше повідомлялося, Енді Бернем, який може очолити уряд Великої Британії, заявив, що Лондон продовжить підтримувати Україну на нинішньому рівні.

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