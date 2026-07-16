Стармер прибув до Києва з останнім візитом на посту прем’єра Великої Британії
Прем'єр-міністр Великої Британї Кір Стармер вирушив із візитом до Києва.
Про це пише пресслужба уряду, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Відомо, що сьогодні він зустрінеться із президентом Зеленським, перед тим як Енді Бернема буде призначено лідером Лейбористської партії та прем'єр-міністром.
"Коли я став прем’єр-міністром, я знав, що Велика Британія повинна не просто підтримувати Україну в даний момент, а допомагати будувати основи її довгострокової безпеки та успіху", - сказав Стармер перед від'їздом до України.
"Прем'єр-міністр скаже президенту Зеленському, що хоча термін його перебування на посаді добігає кінця, зобов'язання Великої Британії перед Україною – ні", - зазначили в уряді.
Стармер йде у відставку
Нагадаємо, 22 червня Кір Стармер оголосив про завершення перебування на посаді прем’єр-міністра Великої Британії. Після цього президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон подякували йому за співпрацю.
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