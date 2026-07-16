Стармер прибув до Києва з останнім візитом на посту прем’єра Великої Британії

Прем'єр-міністр Великої Британї Кір Стармер вирушив із візитом до Києва.

Про це пише пресслужба уряду, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Відомо, що сьогодні він зустрінеться із президентом Зеленським, перед тим як Енді Бернема буде призначено лідером Лейбористської партії та прем'єр-міністром.

"Коли я став прем’єр-міністром, я знав, що Велика Британія повинна не просто підтримувати Україну в даний момент, а допомагати будувати основи її довгострокової безпеки та успіху", - сказав Стармер перед від'їздом до України.

"Прем'єр-міністр скаже президенту Зеленському, що хоча термін його перебування на посаді добігає кінця, зобов'язання Великої Британії перед Україною – ні", - зазначили в уряді.

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Стармер йде у відставку

Нагадаємо, 22 червня Кір Стармер оголосив про завершення перебування на посаді прем’єр-міністра Великої Британії. Після цього президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон подякували йому за співпрацю.

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