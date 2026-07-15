Стармер заявил о завершении политического пути

Глава правительства Великобритании Кир Стармер заявил, что оставляет страну в лучшем состоянии, чем та, которую он получил в начале своей работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении агентства AP.

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Последнее выступление в парламенте и заявление об отставке

В среду Стармер в последний раз отвечал на вопросы депутатов в Палате общин и сообщил, что на следующей неделе покинет пост премьер-министра.

В понедельник он уйдет в отставку после потери поддержки собственной Лейбористской партии. Должность главы правительства должен занять новый лидер лейбористов Энди Бернем.

"Каждый премьер-министр, принимая эстафету, знает, что наступит день, когда придется передать ее другому", — сказал Стармер.

Он также заявил, что это конец его политической карьеры. В то же время он планирует остаться рядовым депутатом Палаты общин.

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Кто станет преемником и как работает система

Парламентская система Великобритании позволяет менять премьер-министра без проведения всеобщих выборов. Это происходит в связи со сменой лидера партии, находящейся у власти.

Следующие общенациональные выборы должны состояться не позднее 2029 года.

Вопросы премьер-министру — еженедельная политическая традиция в Великобритании. В ходе этого мероприятия глава правительства отвечает на вопросы оппозиции и других депутатов без предварительной подготовки.

Критики считают этот формат скорее политическим шоу, чем содержательной дискуссией.

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Бернем пообещал поддержку Украине

9 июля Энди Бернем получил подавляющую поддержку партии на пути к посту лидера. Также отмечается, что британцы считают его лучшим кандидатом на пост главы правительства, чем других лидеров партий.

Он уже заявил, что Лондон продолжит поддерживать Украину на нынешнем уровне, и изложил свое видение внешней политики страны.

По его словам, среди ключевых вызовов — рост российской агрессии, конфликт на Ближнем Востоке, климатическая и энергетическая нестабильность, а также стремительное развитие технологий, которые меняют характер современной войны и влияют на внутреннюю безопасность государств.

Бернем подчеркнул, что его правительство продолжит курс предыдущего руководства на увеличение оборонных расходов, усиление роли Великобритании в НАТО и углубление сотрудничества с европейскими союзниками.

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Вероятный глава британского правительства подчеркнул, что Соединенные Штаты останутся важнейшим партнером Великобритании в сфере обороны и безопасности.

Он также отдельно упомянул российско-украинскую войну как один из ключевых факторов, определяющих современную ситуацию с безопасностью в Европе.

"Поддержка Украины со стороны Великобритании не пошатнется. Мы знаем, что безопасность Великобритании и более широкая евроатлантическая безопасность неотделимы от того, что происходит в Украине", — написал политик.

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