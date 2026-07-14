Великобритания готовит масштабные учения для защиты от российских гибридных атак, — Reuters

Правительство Великобритании в 2027 году проведет крупнейшие за последние десятилетия оборонные учения, чтобы проверить готовность государственных структур к кибератакам, диверсиям, дезинформационным кампаниям и другим гибридным угрозам. Подготовку усиливают на фоне войны России против Украины и предупреждений НАТО о возможной агрессии Москвы против Европы до 2030 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило информационное агентство Reuters.

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Как отмечается, правительство Великобритании объявило, что в следующем году проведет крупнейшие за несколько десятилетий учения по обороне страны. Их целью станет проверка способности государственных структур реагировать на гибридные угрозы, среди которых кибератаки, распространение дезинформации и саботаж объектов критической инфраструктуры.

Оборонная подготовка стран Европы

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году Великобритания и ее европейские союзники существенно ускорили оборонную подготовку.

НАТО неоднократно предупреждало, что Россия может быть готова к нападению на страны Европы уже к 2030 году.

Лондон также заявлял об усилении российских гибридных угроз, которые включают физические и кибератаки, а также информационные операции.

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Что именно будут отрабатывать на учениях?

Сценарий предстоящих учений останется засекреченным. В то же время британское правительство отметило, что маневры должны проверить уровень готовности страны к гибридным атакам и дополнят кризисные учения НАТО, направленные на отработку координации политических и военных действий союзников в случае крупных кризисов в сфере безопасности.

По словам высокопоставленного чиновника правительства Даррена Джонса, многодневные учения охватят министров и сотни представителей государственных учреждений и организаций государственного сектора.

Великобритания обновила перечень крупнейших угроз национальной безопасности

Кроме того, Великобритания обновила официальный перечень крупнейших угроз национальной безопасности. В него впервые включили попытки вмешательства в демократические процессы, в частности вмешательство в выборы, кампании по дезинформации и операции иностранного влияния.

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Всего в перечень добавили семь новых рисков. Среди них — кибератаки на инфраструктуру хранения данных, системы водоснабжения и полицейские сети. Также отдельно выделен риск "цифрового сбоя устойчивости", сформированный на основе уроков масштабного сбоя компании CrowdStrike в 2024 году, который привел к выходу из строя более восьми миллионов компьютеров на базе Microsoft Windows по всему миру.

Правительство также сообщило, что позднее в этом году начнет национальную информационную кампанию, призванную побудить граждан готовиться к чрезвычайным ситуациям, в числе которых экстремальные погодные явления, наводнения и масштабные кибератаки.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Великобритании создают новую оперативную группу для ускорения внедрения беспилотников.