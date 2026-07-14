Британія готує масштабні навчання для захисту від російських гібридних атак, - Reuters

Уряд Великої Британії у 2027 році проведе найбільші за останні десятиліття оборонні навчання, щоб перевірити готовність державних структур до кібератак, диверсій, дезінформаційних кампаній та інших гібридних загроз. Підготовку посилюють на тлі війни Росії проти України та попереджень НАТО про можливу агресію Москви проти Європи до 2030 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

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Як зазначається, уряд Великої Британії оголосив, що наступного року проведе найбільші за кілька десятиліть навчання з оборони країни. Їхньою метою стане перевірка здатності державних структур реагувати на гібридні загрози, серед яких кібератаки, поширення дезінформації та саботаж об'єктів критичної інфраструктури.

Оборонна підготовка країн Європи

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році Велика Британія та її європейські союзники суттєво прискорили оборонну підготовку.

НАТО неодноразово попереджало, що Росія може бути готовою до нападу на країни Європи вже до 2030 року.

Лондон також заявляв про посилення російських гібридних загроз, які включають фізичні та кібератаки, а також інформаційні операції.

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Що саме тренуватимуть на навчаннях?

Сценарій майбутніх навчань залишатиметься засекреченим. Водночас британський уряд зазначив, що маневри мають перевірити рівень готовності країни до гібридних атак і доповнять кризові навчання НАТО, спрямовані на відпрацювання координації політичних та військових дій союзників у разі великих безпекових криз.

За словами високопосадовця уряду Даррена Джонса, багатоденні навчання охоплять міністрів та сотні представників державних установ і організацій державного сектору.

Британія оновила перелік найбільших загроз нацбезпеці

Крім того, Велика Британія оновила офіційний перелік найбільших загроз національній безпеці. До нього вперше включили спроби втручання в демократичні процеси, зокрема втручання у вибори, кампанії з дезінформації та операції іноземного впливу.

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Загалом до переліку додали сім нових ризиків. Серед них – кібератаки на інфраструктуру зберігання даних, системи водопостачання та поліцейські мережі. Також окремо виділено ризик "цифрового збою стійкості", сформований на основі уроків масштабного збою компанії CrowdStrike у 2024 році, який призвів до виходу з ладу понад восьми мільйонів комп'ютерів на базі Microsoft Windows у всьому світі.

Уряд також повідомив, що пізніше цього року розпочне національну інформаційну кампанію, покликану заохотити громадян готуватися до надзвичайних ситуацій, серед яких екстремальні погодні явища, повені та масштабні кібератаки.

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Раніше повідомлялося, що Збройні сили Великої Британії створюють нову оперативну групу для прискорення впровадження безпілотників.