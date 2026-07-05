Британія створює підрозділ дронів за зразком України

Індустрія дронів

Збройні сили Великої Британії створюють нову оперативну групу для прискорення впровадження безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації видання The Telegraph.

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Новий підрозділ за українським зразком

Команду формують, частково беручи за основу досвід Сил безпілотних систем України. Водночас вона не буде окремим родом військ.

До складу групи увійдуть військовослужбовці Сухопутних військ, Королівського флоту, Королівських ВПС і Королівської морської піхоти. Підрозділ працюватиме під керівництвом старшого офіцера.

Його завданням стане об’єднання людей, даних і техніки для швидкого виконання бойових завдань у великих масштабах із меншими витратами.

"Багато рішень у DIP однозначно ґрунтувалися на уроках, засвоєних не просто від України, а безпосередньо з досвіду боротьби з росіянами", – зазначило джерело в оборонному відомстві Британії.

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Інвестиції у дрони та нову техніку

Створення підрозділу передбачене в межах Оборонного інвестиційного плану, який представив прем’єр Кір Стармер. Документ передбачає 5 мільярдів фунтів стерлінгів інвестицій у розвиток безпілотників та автономного озброєння.

Наразі невідомо, яку частину коштів спрямують саме на цю групу та коли її сформують.

За наявними даними, Велика Британія має близько 10 тисяч безпілотників, які у разі великого конфлікту можуть бути використані за кілька днів.

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До 2030 року вертолітна ескадрилья Apache отримає 24 ударні безпілотники, які працюватимуть разом із гелікоптерами.

Наземні підрозділи посилять новими FPV-дронами та перехоплювачами завдяки додатковому фінансуванню у 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Також кошти інвестують у безпілотні наземні машини для постачання та ведення бою. У майбутньому есмінці замінять на менші кораблі, які керуватимуть безпілотниками на морі.

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