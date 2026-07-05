Великобритания создает подразделение дронов по образцу Украины

Индустрия дронов

Вооруженные силы Великобритании создают новую оперативную группу для ускорения внедрения беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации издания The Telegraph.

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Новое подразделение по украинскому образцу

Команду формируют, частично опираясь на опыт Сил беспилотных систем Украины. При этом она не будет отдельным родом войск.

В состав группы войдут военнослужащие Сухопутных войск, Королевского флота, Королевских ВВС и Королевской морской пехоты. Подразделение будет работать под руководством старшего офицера.

Его задачей станет объединение людей, данных и техники для быстрого выполнения боевых задач в крупных масштабах с меньшими затратами.

"Многие решения в DIP однозначно основывались на уроках, извлеченных не просто из опыта Украины, а непосредственно из опыта борьбы с россиянами", — отметил источник в оборонном ведомстве Великобритании.

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Инвестиции в дроны и новую технику

Создание подразделения предусмотрено в рамках Оборонного инвестиционного плана, представленного премьер-министром Киром Стармером. Документ предусматривает 5 миллиардов фунтов стерлингов инвестиций в развитие беспилотников и автономного вооружения.

Пока неизвестно, какую часть средств направят именно на эту группу и когда её сформируют.

По имеющимся данным, у Великобритании есть около 10 тысяч беспилотников, которые в случае крупного конфликта могут быть задействованы в течение нескольких дней.

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К 2030 году вертолетная эскадрилья Apache получит 24 ударных беспилотника, которые будут работать совместно с вертолетами.

Наземные подразделения укрепят новыми FPV-дронами и перехватчиками благодаря дополнительному финансированию в размере 50 миллионов фунтов стерлингов.

Также средства будут инвестированы в беспилотные наземные машины для снабжения и ведения боевых действий. В будущем эсминцы заменят на более малые корабли, которые будут управлять беспилотниками на море.

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