Украинские дроны с начала года почти 200 раз нанесли удары по НПЗ в России, - FT

Индустрия дронов

С начала 2026 года украинские дроны по меньшей мере 194 раза наносили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, что привело к топливному кризису на территории РФ.

Об этом пишет Financial Times после проведения собственного анализа и со ссылкой на данные польской аналитической группы Rochan Consulting, сообщает Цензор.НЕТ.

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Масштабы поражений

Так, согласно данным Rochan Consulting, количество успешных украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в мае достигло исторического месячного рекорда — 16. Всего с начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы были поражены как минимум 194 раза, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Российское Минобороны утверждает, что их ПВО якобы перехватывает большинство украинских ударных беспилотников.

Официальные данные, опубликованные Минобороны РФ, показывают, что по меньшей мере 63 933 украинских беспилотника якобы были перехвачены над Россией и временно оккупированными украинскими территориями за первые шесть месяцев 2026 года.

Половина всех заявленных перехватов произошла за последние два месяца, когда Россия сообщила о сбивании 14 195 беспилотников в мае и 17 832 в июне. Для сравнения: ежемесячные показатели за январь и февраль не превышали 6 000, сообщает издание.

Данные об украинских ударах и перехватах дронов указывают на то, что украинские беспилотники стали значительно чаще и массивнее наносить удары по стратегическим энергообъектам России.

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Факторы успеха ВСУ

Аналитики объясняют этот успех существенным наращиванием производства беспилотников в Украине и улучшением координации ударов.

Кроме того, важную роль сыграла и поддержка американской разведки, которая помогала Киеву прокладывать маршруты для беспилотников в обход российских систем ПВО.

"Украина совершила технологический прорыв, который позволил ей производить больше дальнобойных беспилотников и увеличить их общее серийное производство", — сказал Штефан Майстер, руководитель программы "Евразия" в Немецком совете по международным отношениям.

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