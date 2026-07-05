Українські дрони від початку року майже 200 разів уразили НПЗ у Росії, - FT

Індустрія дронів

Від початку 2026 року українські дрони щонайменше 194 рази уразили російські нафтопереробні заводи, що призвело до паливної кризи на території РФ.

Про це пише Financial Times після проведення власного аналізу та посилаючись на дані польської аналітичної групи Rochan Consulting, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Масштаби уражень

Так, згідно з даними Rochan Consulting, кількість успішних українських ударів по російських нафтопереробних заводах у травні досягла історичного місячного рекорду - 16. Загалом з початку 2026 року російські нафтопереробні заводи були уражені щонайменше 194 рази, що в 11 разів більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Російське Міноборони стверджує, що їхня ППО нібито перехоплює більшість українських ударних безпілотників.

Офіційні дані, опубліковані Міноборони РФ, показують, що щонайменше 63 933 українських безпілотників начебто було перехоплено над Росією та тимчасово окупованими українськими територіями за перші шість місяців 2026 року.

Половина всіх заявлених перехоплень відбулася за останні два місяці, коли Росія повідомила про збиття 14 195 безпілотників у травні та 17 832 у червні. Для порівняння, щомісячні показники за січень та лютий не перевищували 6 000, інформує видання.

Дані про українські удари та перехоплення дронів вказують на те, що українські безпілотники стали значно частіше та масованіше вражати стратегічні енергооб'єкти Росії.

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Фактори успіху ЗСУ

Аналітики пояснюють цей успіх із суттєвим нарощуванням виробництва безпілотників в Україні та покращенням координації ударів.

Крім того, важливу роль відіграла і підтримка американської розвідки, яка допомагала Києву прокладати маршрути для безпілотників в обхід російських систем ППО.

"Україна здійснила технологічний прорив, який дозволив їй виробляти більше далекобійних безпілотників та збільшити їхнє загальне масове виробництво", – сказав Штефан Майстер, керівник програми Євразії у Німецькій раді з міжнародних відносин.

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