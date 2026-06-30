Зеленский встретился с советником Стармера: Великобритания предоставила почти 290 млн фунтов стерлингов помощи
Президент Владимир Зеленский провел встречу с советником по вопросам национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом.
Об этом он сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
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Стороны обсуждали дальнейшую поддержку Украины.
"Благодарим Великобританию за решение о новом пакете поддержки на сумму почти 290 миллионов фунтов стерлингов.
Важно, что партнеры отмечают успехи Украины на фронте, результаты наших "мидлстрайков" и "дипстрайков". Мы обсудили ситуацию на поле боя, на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму, и в России – дефицит топлива и изменение настроений населения", – говорится в сообщении.
Также обсуждалась подготовка к саммиту НАТО в Анкаре и дипломатическая работа по достижению мира.
"Говорили о потенциальных путях активизации процесса и возможных форматах переговоров", - подытожил он.
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