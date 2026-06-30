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Новости Сотрудничество Украины и Великобритании
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Зеленский встретился с советником Стармера: Великобритания предоставила почти 290 млн фунтов стерлингов помощи

Президент Владимир Зеленский провел встречу с советником по вопросам национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом.

Об этом он сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Стороны обсуждали дальнейшую поддержку Украины.

"Благодарим Великобританию за решение о новом пакете поддержки на сумму почти 290 миллионов фунтов стерлингов.

Важно, что партнеры отмечают успехи Украины на фронте, результаты наших "мидлстрайков" и "дипстрайков". Мы обсудили ситуацию на поле боя, на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму, и в России – дефицит топлива и изменение настроений населения", – говорится в сообщении.

Также обсуждалась подготовка к саммиту НАТО в Анкаре и дипломатическая работа по достижению мира.

"Говорили о потенциальных путях активизации процесса и возможных форматах переговоров", - подытожил он.

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Зеленский провел встречу с советником Стармера
Зеленский провел встречу с советником Стармера
Зеленский провел встречу с советником Стармера
Зеленский провел встречу с советником Стармера

Автор: 

Великобритания (5327) Зеленский Владимир (24690)
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