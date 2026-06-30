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Новини Співпраця України та Великої Британії
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Зеленський зустрівся із радником Стармера: Велика Британія надала майже £290 млн допомоги

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із радником з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатаном Пауеллом.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Сторони обговорювали подальшу підтримку України.

"Дякуємо Британії за рішення щодо нового пакета підтримки на майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів.

Важливо, що партнери відзначають успіхи України на фронті, результати наших мідлстрайків і дипстрайків. Ми обговорили ситуацію на полі бою, на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму, та в Росії – дефіцит пального й зміну настроїв населення", - йдеться в повідомленні.

Також обговорювалась підготовка до саміту НАТО в Анкарі та дипломатична робота для досягнення миру.

"Говорили про потенційні шляхи для активізації процесу та можливі формати переговорів", - підсумував він.

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Зеленський провів зустріч із радником Стармера
Зеленський провів зустріч із радником Стармера
Зеленський провів зустріч із радником Стармера
Зеленський провів зустріч із радником Стармера

Автор: 

Велика Британія (6004) Зеленський Володимир (28214)
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