Програму прямого фінансування підрозділів масштабуватимуть, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про розширення програми прямого фінансування бойових підрозділів, зокрема збільшення ресурсів для батальйонів і окреме фінансування артилерійських частин у зоні бойових дій.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, президент заслухав доповідь заступника керівника ОП Павла Паліси за результатами спілкування з командирами бойових бригад.

Читайте: Зеленський після нових ударів РФ: Нам потрібна антибалістика, щоб протидіяти російському терору. ФОТОрепортаж

"Перше: добре працює програма прямого фінансування підрозділів. Будемо цю програму масштабувати. З наступного місяця збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. З минулого року, коли таке фінансування стартувало, це вже дозволило бригадам прискорити закупівлі дронів та інших необхідних засобів.

Тепер і на кожен бойовий батальйон буде більше коштів, і додатково запрацює окреме фінансування на підрозділи артилерії, які діють в смузі бойових дій, а також на частини корпусного рівня, які виконують бойові завдання. Рішення Ставки щодо цього вже є, і в липні наші підрозділи отримають додаткові ресурси", - наголосив він.

Також Зеленський зауважив, що програма гарантованого щомісячного розподілу особового складу для бойових бригад доводить свою ефективність.

Читайте: Путін прагне повністю захопити Донеччину до 31 грудня, це вже 15-й "крайній термін", - Зеленський

"Програма діє з грудня 2025 року і тепер вийшла на стабільне посилення бригад. Це означає більше прогнозованості для командирів в управлінні та значно більше можливостей підрозділів в самостійній організації підготовки особового складу", - додав глава держави.

Павліса доповів про комунікацію з партнерами щодо окремих домовленостей про посилення ППО.

"Є речі, які можемо зробити додатково у співпраці на рівні між Сполученими Штатами та європейськими країнами. Важливо, щоб українські дипломати на сто відсотків забезпечували необхідну комунікацію між військовими відповідних держав. Ракети та системи ППО для України – це перший пріоритет міжнародної роботи. Дякую кожному, хто допомагає!" - підсумував він.

Дивіться: Повторно уражено центр космічного зв’язку "Дубна" у Московській області, - Зеленський. ВIДЕО