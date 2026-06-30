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Новини Фінансування Сил оборони
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Програму прямого фінансування підрозділів масштабуватимуть, - Зеленський

Пряме фінансування підрозділів збільшать: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив про розширення програми прямого фінансування бойових підрозділів, зокрема збільшення ресурсів для батальйонів і окреме фінансування артилерійських частин у зоні бойових дій.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, президент заслухав доповідь заступника керівника ОП Павла Паліси за результатами спілкування з командирами бойових бригад.

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"Перше: добре працює програма прямого фінансування підрозділів. Будемо цю програму масштабувати. З наступного місяця збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. З минулого року, коли таке фінансування стартувало, це вже дозволило бригадам прискорити закупівлі дронів та інших необхідних засобів.

Тепер і на кожен бойовий батальйон буде більше коштів, і додатково запрацює окреме фінансування на підрозділи артилерії, які діють в смузі бойових дій, а також на частини корпусного рівня, які виконують бойові завдання. Рішення Ставки щодо цього вже є, і в липні наші підрозділи отримають додаткові ресурси", - наголосив він.

Також Зеленський зауважив, що програма гарантованого щомісячного розподілу особового складу для бойових бригад доводить свою ефективність.

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"Програма діє з грудня 2025 року і тепер вийшла на стабільне посилення бригад. Це означає більше прогнозованості для командирів в управлінні та значно більше можливостей підрозділів в самостійній організації підготовки особового складу", - додав глава держави.

Павліса доповів про комунікацію з партнерами щодо окремих домовленостей про посилення ППО.

"Є речі, які можемо зробити додатково у співпраці на рівні між Сполученими Штатами та європейськими країнами. Важливо, щоб українські дипломати на сто відсотків забезпечували необхідну комунікацію між військовими відповідних держав. Ракети та системи ППО для України – це перший пріоритет міжнародної роботи. Дякую кожному, хто допомагає!" - підсумував він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28214) Паліса Павло (65)
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Топ коментарі
+2
Як би ти мовчав чим оце натякав своїми масштабами і балаболістикою з мідлсррайками то за розумного би зійшов..
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30.06.2026 15:36 Відповісти
+2
А про ПОКАРАННЯ кабміндічів та їх призначенців на місцях, в стратегічних галузях України, зеленський, як лайна у рота набрав….
Можливо, він знає і оту особу «вова», з будинком у його «дивній династії» в Козині???
Бо Українці, все чекають і на його ДІЄВУ реакцію, на такі злочини кривавих бариг під час московської війни!!
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30.06.2026 15:46 Відповісти
+1
Личный поклон, Господин Президент!, Запретите использовать слово " маштабування" в новинах. Кто его вкинул? Накажите его, меня за мой "язык" склоняют! Но то, что пишут ваши "спичрайтеры" В Украине никак ниКатит! Отхлестайте их плетками!
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30.06.2026 15:48 Відповісти

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