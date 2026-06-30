Програму прямого фінансування підрозділів масштабуватимуть, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив про розширення програми прямого фінансування бойових підрозділів, зокрема збільшення ресурсів для батальйонів і окреме фінансування артилерійських частин у зоні бойових дій.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, президент заслухав доповідь заступника керівника ОП Павла Паліси за результатами спілкування з командирами бойових бригад.
"Перше: добре працює програма прямого фінансування підрозділів. Будемо цю програму масштабувати. З наступного місяця збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. З минулого року, коли таке фінансування стартувало, це вже дозволило бригадам прискорити закупівлі дронів та інших необхідних засобів.
Тепер і на кожен бойовий батальйон буде більше коштів, і додатково запрацює окреме фінансування на підрозділи артилерії, які діють в смузі бойових дій, а також на частини корпусного рівня, які виконують бойові завдання. Рішення Ставки щодо цього вже є, і в липні наші підрозділи отримають додаткові ресурси", - наголосив він.
Також Зеленський зауважив, що програма гарантованого щомісячного розподілу особового складу для бойових бригад доводить свою ефективність.
"Програма діє з грудня 2025 року і тепер вийшла на стабільне посилення бригад. Це означає більше прогнозованості для командирів в управлінні та значно більше можливостей підрозділів в самостійній організації підготовки особового складу", - додав глава держави.
Павліса доповів про комунікацію з партнерами щодо окремих домовленостей про посилення ППО.
"Є речі, які можемо зробити додатково у співпраці на рівні між Сполученими Штатами та європейськими країнами. Важливо, щоб українські дипломати на сто відсотків забезпечували необхідну комунікацію між військовими відповідних держав. Ракети та системи ППО для України – це перший пріоритет міжнародної роботи. Дякую кожному, хто допомагає!" - підсумував він.
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Можливо, він знає і оту особу «вова», з будинком у його «дивній династії» в Козині???
Бо Українці, все чекають і на його ДІЄВУ реакцію, на такі злочини кривавих бариг під час московської війни!!