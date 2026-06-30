Программу прямого финансирования подразделений будут расширять, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о расширении программы прямого финансирования боевых подразделений, в частности об увеличении ресурсов для батальонов и отдельном финансировании артиллерийских частей в зоне боевых действий.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, президент заслушал доклад заместителя главы ОП Павла Палисы по итогам общения с командирами боевых бригад.

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"Во-первых: хорошо работает программа прямого финансирования подразделений. Будем эту программу масштабировать. Со следующего месяца увеличится объем финансирования в расчете на каждый батальон, выполняющий боевые задачи. С прошлого года, когда такое финансирование стартовало, это уже позволило бригадам ускорить закупки дронов и других необходимых средств.

Теперь и на каждый боевой батальон будет выделено больше средств, и дополнительно заработает отдельное финансирование для подразделений артиллерии, действующих в зоне боевых действий, а также для частей корпусного уровня, выполняющих боевые задачи. Решение Ставки по этому вопросу уже принято, и в июле наши подразделения получат дополнительные ресурсы", - подчеркнул он.

Также Зеленский отметил, что программа гарантированного ежемесячного распределения личного состава для боевых бригад доказывает свою эффективность.

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"Программа действует с декабря 2025 года и теперь вышла на стабильное усиление бригад. Это означает большую прогнозируемость для командиров в управлении и значительно больше возможностей подразделений в самостоятельной организации подготовки личного состава", - добавил глава государства.

Павлиса доложил о взаимодействии с партнерами по отдельным договоренностям об укреплении ПВО.

"Есть вещи, которые мы можем сделать дополнительно в рамках сотрудничества между Соединёнными Штатами и европейскими странами. Важно, чтобы украинские дипломаты на сто процентов обеспечивали необходимую коммуникацию между военными соответствующих государств. Ракеты и системы ПВО для Украины - это первый приоритет международной работы. Спасибо каждому, кто помогает!" - подытожил он.

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